22 тонны репчатого лука таможенники не пустили в Челябинскую область

Грузовик с 22 тоннами репчатого лука без необходимых документов не пустили в Челябинскую область. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
«Большегруз задержали <…> на российско-казахстанской границе в Троицком районе. Водитель не смог представить на 22 тонны репчатого лука сопроводительные документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.
Лук был отправлен в Челябинскую область от имени незарегистрированного предпринимателя. Поставку признали фиктивной и отправили обратно в Казахстан.
Только за сентябрь таможенниками выявлено 12 фактов подобных нарушений. Водители пытались провезти более 230 тонн товара по документам с недостоверными сведениями.
Челябинские таможенники ранее не пустили в Москву и Екатеринбург 80 тонн дынь и арбузов. Грузовые фуры направлялись в адрес московского предпринимателя, который не ждал указанных поставок. Предприниматель из Екатеринбурга и вовсе прекратил коммерческую деятельность.
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