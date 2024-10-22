22 октября 2024

22 тонны репчатого лука таможенники не пустили в Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Лук отправили в Челябинскую область от имени незарегистрированного предпринимателя
Лук отправили в Челябинскую область от имени незарегистрированного предпринимателя Фото:

Грузовик с 22 тоннами репчатого лука без необходимых документов не пустили в Челябинскую область. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Большегруз задержали <…> на российско-казахстанской границе в Троицком районе. Водитель не смог представить на 22 тонны репчатого лука сопроводительные документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.

Лук был отправлен в Челябинскую область от имени незарегистрированного предпринимателя. Поставку признали фиктивной и отправили обратно в Казахстан.

Только за сентябрь таможенниками выявлено 12 фактов подобных нарушений. Водители пытались провезти более 230 тонн товара по документам с недостоверными сведениями.

Челябинские таможенники ранее не пустили в Москву и Екатеринбург 80 тонн дынь и арбузов. Грузовые фуры направлялись в адрес московского предпринимателя, который не ждал указанных поставок. Предприниматель из Екатеринбурга и вовсе прекратил коммерческую деятельность.

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Грузовик с 22 тоннами репчатого лука без необходимых документов не пустили в Челябинскую область. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «Большегруз задержали <…> на российско-казахстанской границе в Троицком районе. Водитель не смог представить на 22 тонны репчатого лука сопроводительные документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. Лук был отправлен в Челябинскую область от имени незарегистрированного предпринимателя. Поставку признали фиктивной и отправили обратно в Казахстан. Только за сентябрь таможенниками выявлено 12 фактов подобных нарушений. Водители пытались провезти более 230 тонн товара по документам с недостоверными сведениями. Челябинские таможенники ранее не пустили в Москву и Екатеринбург 80 тонн дынь и арбузов. Грузовые фуры направлялись в адрес московского предпринимателя, который не ждал указанных поставок. Предприниматель из Екатеринбурга и вовсе прекратил коммерческую деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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