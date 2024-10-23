«Ростех» показал видео первого попадания «Вихрем» по летящему БПЛА

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Ракета «Вихрь» (на фото) впервые поразила малоразмерный дрон ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракета «Вихрь» при запуске с вертолета Ка-52 поразила разведывательный беспилотник ВСУ. Подобное является первым примером использования ракеты при ударе по дрону противника и поражению малоразмерной цели. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«„Вихрь“ ликвидировал воздушную цель точным попаданием, несмотря на малые размеры БПЛА и его очень низкое тепловое излучение за счет электродвигателя. Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику», — заявили в telegram-канале «Ростеха».

Ракета «Вихрь» используется для ликвидации бронетехники, которая расположена в укрытии или, наоборот, находится в движении. Также ракета может уничтожить огневые точки замаскированных объектов.

Кроме того, ракета «Вихрь» уже применяется в Курской области. Так, ВС РФ на вертолетах Ми-28H с помощью нее нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ. Все цели при этом были поражены.

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Ракета «Вихрь» при запуске с вертолета Ка-52 поразила разведывательный беспилотник ВСУ. Подобное является первым примером использования ракеты при ударе по дрону противника и поражению малоразмерной цели. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». «„Вихрь“ ликвидировал воздушную цель точным попаданием, несмотря на малые размеры БПЛА и его очень низкое тепловое излучение за счет электродвигателя. Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику», — заявили в telegram-канале «Ростеха». Ракета «Вихрь» используется для ликвидации бронетехники, которая расположена в укрытии или, наоборот, находится в движении. Также ракета может уничтожить огневые точки замаскированных объектов. Кроме того, ракета «Вихрь» уже применяется в Курской области. Так, ВС РФ на вертолетах Ми-28H с помощью нее нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ. Все цели при этом были поражены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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