«Ростех» показал видео первого попадания «Вихрем» по летящему БПЛА

Ракета «Вихрь» при запуске с вертолета Ка-52 поразила разведывательный беспилотник ВСУ. Подобное является первым примером использования ракеты при ударе по дрону противника и поражению малоразмерной цели. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
«„Вихрь“ ликвидировал воздушную цель точным попаданием, несмотря на малые размеры БПЛА и его очень низкое тепловое излучение за счет электродвигателя. Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику», — заявили в
Ракета «Вихрь» используется для ликвидации бронетехники, которая расположена в укрытии или, наоборот, находится в движении. Также ракета может уничтожить огневые точки замаскированных объектов.
Кроме того, ракета «Вихрь» уже применяется в Курской области. Так, ВС РФ на вертолетах Ми-28H с помощью нее нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ. Все цели при этом были поражены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.