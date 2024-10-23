«Ростех» показал видео первого попадания «Вихрем» по летящему БПЛА

23 октября 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Ракета «Вихрь» (на фото) впервые поразила малоразмерный дрон ВСУ Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракета «Вихрь» при запуске с вертолета Ка-52 поразила разведывательный беспилотник ВСУ. Подобное является первым примером использования ракеты при ударе по дрону противника и поражению малоразмерной цели. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». «„Вихрь“ ликвидировал воздушную цель точным попаданием, несмотря на малые размеры БПЛА и его очень низкое тепловое излучение за счет электродвигателя. Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику», — заявили в telegram-канале «Ростеха». Ракета «Вихрь» используется для ликвидации бронетехники, которая расположена в укрытии или, наоборот, находится в движении. Также ракета может уничтожить огневые точки замаскированных объектов. Кроме того, ракета «Вихрь» уже применяется в Курской области. Так, ВС РФ на вертолетах Ми-28H с помощью нее нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ. Все цели при этом были поражены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ракета «Вихрь» при запуске с вертолета Ка-52 поразила разведывательный беспилотник ВСУ. Подобное является первым примером использования ракеты при ударе по дрону противника и поражению малоразмерной цели. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». «„Вихрь“ ликвидировал воздушную цель точным попаданием, несмотря на малые размеры БПЛА и его очень низкое тепловое излучение за счет электродвигателя. Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику», — заявили в telegram-канале «Ростеха». Ракета «Вихрь» используется для ликвидации бронетехники, которая расположена в укрытии или, наоборот, находится в движении. Также ракета может уничтожить огневые точки замаскированных объектов. Кроме того, ракета «Вихрь» уже применяется в Курской области. Так, ВС РФ на вертолетах Ми-28H с помощью нее нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ. Все цели при этом были поражены.