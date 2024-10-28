В Свердловской области вынесли приговор иностранцу, сбившему насмерть статусного депутата

Иностранца, сбившего насмерть спикера думы Североуральска, отправили в колонию

28 октября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Заседание провели в Краснотурьинском горсуде Фото: Александр Елизаров © URA.RU Краснотурьинский горсуд (Свердловская область) вынес приговор 29-летнему иностранцу, сбившему насмерть спикера думы Североуральска Виктора Ильина и его супругу Наталью. Ближайшие пять лет мужчина проведет в колонии-поселении, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении, с лишением права управления транспортным средством сроком на два года», — следует из сообщения. В пользу потерпевших также взыскано по одному миллиону рублей. Семья Ильиных попала в аварию 7 ноября 2023-го на трассе Серов — Ивдель. Они ехали в Екатеринбург. Водитель Lada Priora не справился с управлением и влетел в их Hyundai Solaris. Виктор погиб на месте, а Наталью в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург на вертолете. Она скончалась 13 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Краснотурьинский горсуд (Свердловская область) вынес приговор 29-летнему иностранцу, сбившему насмерть спикера думы Североуральска Виктора Ильина и его супругу Наталью. Ближайшие пять лет мужчина проведет в колонии-поселении, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении, с лишением права управления транспортным средством сроком на два года», — следует из сообщения. В пользу потерпевших также взыскано по одному миллиону рублей. Семья Ильиных попала в аварию 7 ноября 2023-го на трассе Серов — Ивдель. Они ехали в Екатеринбург. Водитель Lada Priora не справился с управлением и влетел в их Hyundai Solaris. Виктор погиб на месте, а Наталью в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург на вертолете. Она скончалась 13 ноября.