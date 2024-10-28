В Екатеринбурге конструктор секретного завода отдал 8 миллионов, услышав слово «Мишаня»

Конструктор НПО Автоматики отдал аферистам 8 миллионов, услышав пароль «Мишаня»
© Служба новостей «URA.RU»
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​Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова. Екатеринбург, нпо автоматики, вывеска, нпоа
Инженер-оборонщик с НПО попался на удочку мошенников Фото:

Конструктор НПО Автоматики — секретного завода Роскосмоса, одного из ведущих оборонных предприятий Екатеринбурга — лишился восьми миллионов рублей. Он отдал их аферистам, которые назвали пароль «Мишаня». Подробности очередного мошенничества URA.RU раскрыл источник.

«Мужчине позвонил „следователь“ и сообщил, что на него пытаются оформить автокредит. Посоветовал поскорее обналичить деньги и перевести их „на безопасный счет“. Конструктор поверил, снял пять миллионов и передал мешок с деньгами курьеру, который назвал заранее обговоренный пароль — „Мишаня“. Во второй раз он ему же отдал еще три миллиона, и все по тому же кодовому слову», — рассказал собеседник агентства.

Спустя какое-то время мужчина осознал, что стал жертвой мошенников. Ущерб в общей сложности составил восемь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в составе организованной преступной группы».

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Конструктор НПО Автоматики — секретного завода Роскосмоса, одного из ведущих оборонных предприятий Екатеринбурга — лишился восьми миллионов рублей. Он отдал их аферистам, которые назвали пароль «Мишаня». Подробности очередного мошенничества URA.RU раскрыл источник. «Мужчине позвонил „следователь“ и сообщил, что на него пытаются оформить автокредит. Посоветовал поскорее обналичить деньги и перевести их „на безопасный счет“. Конструктор поверил, снял пять миллионов и передал мешок с деньгами курьеру, который назвал заранее обговоренный пароль — „Мишаня“. Во второй раз он ему же отдал еще три миллиона, и все по тому же кодовому слову», — рассказал собеседник агентства. Спустя какое-то время мужчина осознал, что стал жертвой мошенников. Ущерб в общей сложности составил восемь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в составе организованной преступной группы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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