В Екатеринбурге конструктор секретного завода отдал 8 миллионов, услышав слово «Мишаня»

Конструктор НПО Автоматики отдал аферистам 8 миллионов, услышав пароль «Мишаня»

28 октября 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Инженер-оборонщик с НПО попался на удочку мошенников Фото: Анна Майорова © URA.RU Конструктор НПО Автоматики — секретного завода Роскосмоса, одного из ведущих оборонных предприятий Екатеринбурга — лишился восьми миллионов рублей. Он отдал их аферистам, которые назвали пароль «Мишаня». Подробности очередного мошенничества URA.RU раскрыл источник. «Мужчине позвонил „следователь“ и сообщил, что на него пытаются оформить автокредит. Посоветовал поскорее обналичить деньги и перевести их „на безопасный счет“. Конструктор поверил, снял пять миллионов и передал мешок с деньгами курьеру, который назвал заранее обговоренный пароль — „Мишаня“. Во второй раз он ему же отдал еще три миллиона, и все по тому же кодовому слову», — рассказал собеседник агентства. Спустя какое-то время мужчина осознал, что стал жертвой мошенников. Ущерб в общей сложности составил восемь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в составе организованной преступной группы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конструктор НПО Автоматики — секретного завода Роскосмоса, одного из ведущих оборонных предприятий Екатеринбурга — лишился восьми миллионов рублей. Он отдал их аферистам, которые назвали пароль «Мишаня». Подробности очередного мошенничества URA.RU раскрыл источник. «Мужчине позвонил „следователь“ и сообщил, что на него пытаются оформить автокредит. Посоветовал поскорее обналичить деньги и перевести их „на безопасный счет“. Конструктор поверил, снял пять миллионов и передал мешок с деньгами курьеру, который назвал заранее обговоренный пароль — „Мишаня“. Во второй раз он ему же отдал еще три миллиона, и все по тому же кодовому слову», — рассказал собеседник агентства. Спустя какое-то время мужчина осознал, что стал жертвой мошенников. Ущерб в общей сложности составил восемь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в составе организованной преступной группы».