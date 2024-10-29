В сауне в Ельцин Центре произошел пожар

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Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, сауна, душевая
В здании работает пожарная тревога Фото:

В екатеринбургском Ельцин Центре вечером 29 октября эвакуировали посетителей из-за пожара в сауне фитнес-клуба «Реформа». Сейчас в здании работает пожарная тревога. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Прямо сейчас загорелась сауна в фитнес-клубе в „Ельцине“. Работает пожарная тревога», — сообщил собеседник. Администратор Ельцин Центра подтвердил агентству информацию об эвакуации посетителей и работников, а также о возможном задымлении. «Всех людей выводим на улицу. Видимо, что-то серьезное», — отметил сотрудник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

«Реформа» пользуется популярностью среди значительного числа горожан, в том числе статусных. Известно, что многие ходят туда как раз из-за парной.

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В екатеринбургском Ельцин Центре вечером 29 октября эвакуировали посетителей из-за пожара в сауне фитнес-клуба «Реформа». Сейчас в здании работает пожарная тревога. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Прямо сейчас загорелась сауна в фитнес-клубе в „Ельцине“. Работает пожарная тревога», — сообщил собеседник. Администратор Ельцин Центра подтвердил агентству информацию об эвакуации посетителей и работников, а также о возможном задымлении. «Всех людей выводим на улицу. Видимо, что-то серьезное», — отметил сотрудник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. «Реформа» пользуется популярностью среди значительного числа горожан, в том числе статусных. Известно, что многие ходят туда как раз из-за парной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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