В сауне в Ельцин Центре произошел пожар

В екатеринбургском Ельцин Центре вечером 29 октября эвакуировали посетителей из-за пожара в сауне фитнес-клуба «Реформа». Сейчас в здании работает пожарная тревога. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Прямо сейчас загорелась сауна в фитнес-клубе в „Ельцине“. Работает пожарная тревога», — сообщил собеседник. Администратор Ельцин Центра подтвердил агентству информацию об эвакуации посетителей и работников, а также о возможном задымлении. «Всех людей выводим на улицу. Видимо, что-то серьезное», — отметил сотрудник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
«Реформа» пользуется популярностью среди значительного числа горожан, в том числе статусных. Известно, что многие ходят туда как раз из-за парной.
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