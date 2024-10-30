Челябинский штурмовик с позывным Якудза поддержал ограничения продажи алкоголя

30 октября 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Александр Воложанин высказался против продажи алкоголя Фото: Александр Воложанин, «ВКонтакте» В Челябинской области нужно установить дополнительные ограничения по продаже спиртного, как это предлагают сделать в Вологодской области, установив двухчасовое окно реализации алкогольной продукции по будням. Об этом заявил URA.RU штурмовик из Челябинска Александр Воложанин, который участвует в спецоперации с позывным Якудза. «Я третий год нахожусь на СВО и сейчас после ранения прохожу лечение в госпитале. В Грозном я заметил, что здесь вообще нет пьяных, алкоголь в Чеченской республике не продают. Это действенная мера для борьбы с ядом», — сообщил URA.RU Воложанин. Мужчина отметил, что алкоголь есть только в некоторых магазинах для приезжих. Челябинский штурмовик добавил, что дети не должны видеть алкоголь на полках с продуктами питания и в общем доступе. Так как у них складывается неправильное мировоззрение, что это напиток. Этого допускать нельзя. «Алкоголь — это яд, очень сильный яд, люди на него подсаживаются, травят свою жизнь, губят ее полностью. Если алкоголь вывезти из магазинов, ограничить продажу, даже сделать для них отдельные магазины и продавать по два часа в день, это будет очень эффективный способ борьбы за трезвость», — подчеркнул Воложанин. Воложанин отправился добровольцем спецоперации одним из первых, в мае 2022 года, после обучения стал бойцом отряда Кадырова «Ахмат». В одном из боев он получил серьезное ранение и потерял глаз, после лечения выполнял работу разведчика и штурмовика. Летом 2024 года он получил второе ранение в ногу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области нужно установить дополнительные ограничения по продаже спиртного, как это предлагают сделать в Вологодской области, установив двухчасовое окно реализации алкогольной продукции по будням. Об этом заявил URA.RU штурмовик из Челябинска Александр Воложанин, который участвует в спецоперации с позывным Якудза. «Я третий год нахожусь на СВО и сейчас после ранения прохожу лечение в госпитале. В Грозном я заметил, что здесь вообще нет пьяных, алкоголь в Чеченской республике не продают. Это действенная мера для борьбы с ядом», — сообщил URA.RU Воложанин. Мужчина отметил, что алкоголь есть только в некоторых магазинах для приезжих. Челябинский штурмовик добавил, что дети не должны видеть алкоголь на полках с продуктами питания и в общем доступе. Так как у них складывается неправильное мировоззрение, что это напиток. Этого допускать нельзя. «Алкоголь — это яд, очень сильный яд, люди на него подсаживаются, травят свою жизнь, губят ее полностью. Если алкоголь вывезти из магазинов, ограничить продажу, даже сделать для них отдельные магазины и продавать по два часа в день, это будет очень эффективный способ борьбы за трезвость», — подчеркнул Воложанин. Воложанин отправился добровольцем спецоперации одним из первых, в мае 2022 года, после обучения стал бойцом отряда Кадырова «Ахмат». В одном из боев он получил серьезное ранение и потерял глаз, после лечения выполнял работу разведчика и штурмовика. Летом 2024 года он получил второе ранение в ногу.