Сотрудник МЧС в Сатке рискует потерять работу из-за напавшего с ножом соседа

Командир отделения МЧС пожарной службы Сатки (Челябинская область) Андрей Нуриев рискует остаться без работы из-за соседа, напавшего на него с ножом. Об этом рассказал сам Нуриев.
«Я работаю в МЧС, мне до выслуги осталось два года. Мне уже не раз намекали, что с уголовной статьей, которую они мне приписывают, я до пенсии не доработаю», — говорит Нуриев, пишет сайт «74.ру».
Конфликт между Нуриевым и соседом произошел 16 июня. Нуриев вместе с женой выгуливал свою собаку, когда на нее напала соседская. Собак Андрей разнял ногой, взял свою на руки и зашел в подъезд. На лестничной площадке первого этажа их встретила соседка — хозяйка той собаки. Женщина обвинила Нуриева в том, что он пинал ее собаку. Потом схватила жену Андрея и начала ее бить.
В этот момент из квартиры вышел муж соседки и ударил Нуриева в область сердца ножом. В больнице Нуриеву сделали экстренную операцию. Три дня он находился в реанимации. Со слов хирурга, если бы удар был глубже всего на полтора сантиметра, пострадавшего скорая живым не довезла бы.
После ЧП в полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинения тяжкого вреда здоровью по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ. Хотя обвинение соседу не предъявлено до сих пор, и он находится лишь под подпиской о невыезде. В ГУ МВД региона пояснили, что пока получены еще не все результаты экспертиз по делу.
В сентябре было возбуждено еще одно уголовное дело, теперь уже в отношении Нуриевых. Их обвинили в незаконном проникновении в квартиру соседей по части первой статьи 139 УК РФ. Но показания оказались противоречивы и основывались лишь на словах соседа, его жены и их несовершеннолетнего сына.
Сосед Андрея комментировать ситуацию отказался. В пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области ситуацию с расследованием дела также пока не комментируют.
«Не знаю, с чем связывать такие действия СК. Без всяких доказательств выносят нам с женой обвинения, не хотят слышать, что нас даже не было на месте инкриминируемого нам преступления», — говорит Нуриев.
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