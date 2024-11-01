Челябинский военный попал под следствие за пьяное ДТП

02 ноября 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Военный сел за руль пьяным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинский военный, вернувшись в отпуск с СВО, попал под следствие по факту смертельного ДТП. В пресс-службе ГАИ по региону не стали уточнять личность водителя, но рассказали подробности аварии. «30 октября около 11 часов вечера в районе поселка Гранитный (Кизильский район) по улице Уральной водитель, управляя автомобилем „Лада Калина“ не справился с управлением, совершил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на камень. После чего произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Сотрудники полиции оперативно установили и задержали водителя. Выяснилось, что за руль он сел пьяным, без водительского удостоверения (никогда его не получал). От медицинского освидетельствования мужчина отказался. На него составили административные протоколы по статьям 12.26, 12.6, 12.5 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы готовятся для передачи в военно-следственные органы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский военный, вернувшись в отпуск с СВО, попал под следствие по факту смертельного ДТП. В пресс-службе ГАИ по региону не стали уточнять личность водителя, но рассказали подробности аварии. «30 октября около 11 часов вечера в районе поселка Гранитный (Кизильский район) по улице Уральной водитель, управляя автомобилем „Лада Калина“ не справился с управлением, совершил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на камень. После чего произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Сотрудники полиции оперативно установили и задержали водителя. Выяснилось, что за руль он сел пьяным, без водительского удостоверения (никогда его не получал). От медицинского освидетельствования мужчина отказался. На него составили административные протоколы по статьям 12.26, 12.6, 12.5 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы готовятся для передачи в военно-следственные органы.