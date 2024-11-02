В России хотят запустить лотерею для новорожденных

В Госдуме предложили организовать всероссийскую лотерею для новорожденных. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, ежемесячные розыгрыши могут стимулировать рождаемость в стране.
«Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости.
Чернышов отметил, что к нему часто обращаются с вопросами, связанными с созданием стимулов для рождаемости. Он уверен, что данное предложение стоит внедрить.
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