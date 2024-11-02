В России хотят запустить лотерею для новорожденных

03 ноября 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Чернышов предложил каждый месяц разыгрывать ценные призы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Госдуме предложили организовать всероссийскую лотерею для новорожденных. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, ежемесячные розыгрыши могут стимулировать рождаемость в стране. «Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости. Чернышов отметил, что к нему часто обращаются с вопросами, связанными с созданием стимулов для рождаемости. Он уверен, что данное предложение стоит внедрить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме предложили организовать всероссийскую лотерею для новорожденных. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, ежемесячные розыгрыши могут стимулировать рождаемость в стране. «Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости. Чернышов отметил, что к нему часто обращаются с вопросами, связанными с созданием стимулов для рождаемости. Он уверен, что данное предложение стоит внедрить.