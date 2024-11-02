02 ноября 2024

В России хотят запустить лотерею для новорожденных

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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, семья, коляска детская, парк, рождаемость, новорожденные, коляска с ребенком, прогулка с ребенком, прогулка с коляской
Чернышов предложил каждый месяц разыгрывать ценные призы Фото:

В Госдуме предложили организовать всероссийскую лотерею для новорожденных. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, ежемесячные розыгрыши могут стимулировать рождаемость в стране.

«Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости.

Чернышов отметил, что к нему часто обращаются с вопросами, связанными с созданием стимулов для рождаемости. Он уверен, что данное предложение стоит внедрить.

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В Госдуме предложили организовать всероссийскую лотерею для новорожденных. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, ежемесячные розыгрыши могут стимулировать рождаемость в стране. «Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости. Чернышов отметил, что к нему часто обращаются с вопросами, связанными с созданием стимулов для рождаемости. Он уверен, что данное предложение стоит внедрить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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