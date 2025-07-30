Московский суд рассматривает иск к актеру Деревянко: история о займах в 150 миллионов

Измайловский суд Москвы заново рассмотрит дело против актера Павла Деревянко — с него требуют 14 миллионов рублей по делу о долге, связанном с неудачным криптопроектом. Об этом свидетельствуют материалы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Истец — Сергей Николенко — утверждает, что передал пять миллионов рублей Деревянко и криптобизнесмену Григорию Музуляну по договору займа. Деньги должны были вернуть в июне 2024 года, но этого не произошло. Николенко обратился в суд и потребовал взыскать почти 14 миллионов, включая основной долг, проценты, неустойку и судебные расходы. Павел Деревянко в ответ подал встречный иск.
Он заявил, что денег от Николенко не получал, а сам договор займа следует признать недействительным. Суд встал на сторону актера и отказался взыскивать с него деньги. Ответственность легла на Музуляна, а договор между Деревянко и Николенко признали незаключенным. Николенко попытался обжаловать это решение, но апелляция его не поддержала. Тогда он подал кассационную жалобу. В итоге Второй кассационный суд отменил все предыдущие решения и отправил дело на новое рассмотрение.
Это произошло после того, как выяснилось: помимо этого иска, в другом суде рассматривается еще одно дело, где Николенко требует деньги с тех же лиц, а Деревянко вновь оспаривает законность договоров займа. Сумма претензий — уже более 145 миллионов рублей. Все деньги якобы были переданы наличными. Судебные материалы также раскрывают, как актер оказался в этой истории. Несколько лет назад он познакомился с Музуляном, который представился успешным криптобизнесменом и предложил вложиться в проект.
Деревянко инвестировал собственные средства, а по совету нового знакомого взял еще и кредиты в банках на 56 миллионов рублей, которые также передал Музуляну. Позже бизнесмен дал ему на подпись кипу документов — как позже выяснилось, это были договоры займа на общую сумму свыше 150 миллионов рублей, где займодавцем везде числился Николенко, приятель Музуляна. Деревянко обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, Григорий Музулян арестован и находится в СИЗО, а сам актер признан потерпевшим.
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