В ХМАО скончался главврач поликлиники Сургута Дмитрий Гуз

Днем 3 ноября скончался главный врач Сургутской городской клинической поликлиники и экс-депутат городской думы шестого созыва Дмитрий Гуз. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.
«Дмитрий Геннадьевич посвятил всю свою профессиональную жизнь служению здоровью и благополучию жителей Югры. Будучи высококвалифицированным специалистом, талантливым руководителем и настоящим профессионалом, он внес значительный вклад в развитие здравоохранения в Сургуте и во всем округе. Его труд, знания и неравнодушие стали опорой для тысяч пациентов и коллег, вдохновляли их на добрые дела и бережное отношение к каждому человеку», — написано о нем на сайте ведомства.
Там добавили, что Гуз был добросердечным, искренним и преданным своей профессии, а память о нем останется примером для других. Специалисты департамента выражают глубокие соболезнования родным и близким врача.
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