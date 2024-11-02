02 ноября 2024

В ХМАО скончался главврач поликлиники Сургута Дмитрий Гуз

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Главврач поликлиники Сургута скончался
Главврач поликлиники Сургута скончался Фото:

Днем 3 ноября скончался главный врач Сургутской городской клинической поликлиники и экс-депутат городской думы шестого созыва Дмитрий Гуз. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.

«Дмитрий Геннадьевич посвятил всю свою профессиональную жизнь служению здоровью и благополучию жителей Югры. Будучи высококвалифицированным специалистом, талантливым руководителем и настоящим профессионалом, он внес значительный вклад в развитие здравоохранения в Сургуте и во всем округе. Его труд, знания и неравнодушие стали опорой для тысяч пациентов и коллег, вдохновляли их на добрые дела и бережное отношение к каждому человеку», — написано о нем на сайте ведомства.

Там добавили, что Гуз был добросердечным, искренним и преданным своей профессии, а память о нем останется примером для других. Специалисты департамента выражают глубокие соболезнования родным и близким врача.

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Днем 3 ноября скончался главный врач Сургутской городской клинической поликлиники и экс-депутат городской думы шестого созыва Дмитрий Гуз. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «Дмитрий Геннадьевич посвятил всю свою профессиональную жизнь служению здоровью и благополучию жителей Югры. Будучи высококвалифицированным специалистом, талантливым руководителем и настоящим профессионалом, он внес значительный вклад в развитие здравоохранения в Сургуте и во всем округе. Его труд, знания и неравнодушие стали опорой для тысяч пациентов и коллег, вдохновляли их на добрые дела и бережное отношение к каждому человеку», — написано о нем на сайте ведомства. Там добавили, что Гуз был добросердечным, искренним и преданным своей профессии, а память о нем останется примером для других. Специалисты департамента выражают глубокие соболезнования родным и близким врача.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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