В Нижневартовске появится свой Арбат

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Парк победы в Нижневартовске после реконструкции станет похож на московский Арбат
Парк победы в Нижневартовске после реконструкции станет похож на московский Арбат Фото:

После реконструкции парк Победы в Нижневартовске станет похож на знаменитую прогулочную улицу Арбат в Москве. Об этом рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время прямого эфира.

«Парк для нас — приоритетное направление. Мы в этом году уже приступили к его модернизации, но пока прошли только первый этап видоизменения. Вторая часть заключается в модернизации улицы Пионерская, там появятся новые локации. Своего рода мини-Арбат», — рассказал глава города.

Ранее URA.RU писало, что рядом с парком Победы строят самый большой ледовый каток в городе. Однако его открытие перенесли с 25 на 28 декабря.

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После реконструкции парк Победы в Нижневартовске станет похож на знаменитую прогулочную улицу Арбат в Москве. Об этом рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время прямого эфира. «Парк для нас — приоритетное направление. Мы в этом году уже приступили к его модернизации, но пока прошли только первый этап видоизменения. Вторая часть заключается в модернизации улицы Пионерская, там появятся новые локации. Своего рода мини-Арбат», — рассказал глава города. Ранее URA.RU писало, что рядом с парком Победы строят самый большой ледовый каток в городе. Однако его открытие перенесли с 25 на 28 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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