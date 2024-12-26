В Нижневартовске появится свой Арбат

После реконструкции парк Победы в Нижневартовске станет похож на знаменитую прогулочную улицу Арбат в Москве. Об этом рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время прямого эфира.
«Парк для нас — приоритетное направление. Мы в этом году уже приступили к его модернизации, но пока прошли только первый этап видоизменения. Вторая часть заключается в модернизации улицы Пионерская, там появятся новые локации. Своего рода мини-Арбат», — рассказал глава города.
Ранее URA.RU писало, что рядом с парком Победы строят самый большой ледовый каток в городе. Однако его открытие перенесли с 25 на 28 декабря.
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