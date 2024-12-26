Стратегическое планирование и работа в Новый год: как встретит 2025-й губернатор ХМАО

Губернатор Кухарук останется на Новый год в Ханты-Мансийске, чтобы поработать
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук рассказал о новогодних семейных традициях
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук рассказал о новогодних семейных традициях Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук не собирается уезжать из округа на новогодние каникулы. Источник в политическом истеблишменте поделился с URA.RU планами главы региона.

«Руслан Николаевич встретит Новый год в Ханты-Мансийске. Будет работать, в первые дни 2025 года запланированы важные встречи», — рассказал инсайдер.

Губернатор поделился с участниками губернаторской елки праздничными традициями своей семьи. Елку в семье главы региона предпочитают искусственную — Кухарук говорит, что привозит ее из гаража каждый год. «Вместе ставим елку, наряжаем. При подготовке даже больше эмоций, чем в сам праздник. Еще одна традиция у нас появилась несколько лет назад. Мы берем маленькие бумажки, когда разбираем елку, и пишем пожелания — такой мини-план — и кладем их в шарики. Потом, через год, интересно открывать шарики (уже забываешь, что ты там написал) и возвращаться в будущее — сумел ли реализовать», — отметил глава региона на губернаторской елке в Ханты-Мансийске.

Праздники стараются проводить с пользой — покататься на коньках и на лыжах. Губернатор с сожалением отметил, что сейчас у него такой плотный график, что сложно найти время для общения с семьей. «Думаю, что постараюсь найти время, чтобы не только встретить Новый год, но еще и выкроить выходные, чтобы активно отдохнуть здесь у нас, на сибирских просторах», — поделился планами Кухарук.

Ранее URA.RU писало, что глава Югры провел свою первую губернаторскую елку. На праздничный ужин в Доме правительства он пригласил детей, чьи мечты пообещал исполнить в ходе новогодней акции «Елка желаний».

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук не собирается уезжать из округа на новогодние каникулы. Источник в политическом истеблишменте поделился с URA.RU планами главы региона. «Руслан Николаевич встретит Новый год в Ханты-Мансийске. Будет работать, в первые дни 2025 года запланированы важные встречи», — рассказал инсайдер. Губернатор поделился с участниками губернаторской елки праздничными традициями своей семьи. Елку в семье главы региона предпочитают искусственную — Кухарук говорит, что привозит ее из гаража каждый год. «Вместе ставим елку, наряжаем. При подготовке даже больше эмоций, чем в сам праздник. Еще одна традиция у нас появилась несколько лет назад. Мы берем маленькие бумажки, когда разбираем елку, и пишем пожелания — такой мини-план — и кладем их в шарики. Потом, через год, интересно открывать шарики (уже забываешь, что ты там написал) и возвращаться в будущее — сумел ли реализовать», — отметил глава региона на губернаторской елке в Ханты-Мансийске. Праздники стараются проводить с пользой — покататься на коньках и на лыжах. Губернатор с сожалением отметил, что сейчас у него такой плотный график, что сложно найти время для общения с семьей. «Думаю, что постараюсь найти время, чтобы не только встретить Новый год, но еще и выкроить выходные, чтобы активно отдохнуть здесь у нас, на сибирских просторах», — поделился планами Кухарук. Ранее URA.RU писало, что глава Югры провел свою первую губернаторскую елку. На праздничный ужин в Доме правительства он пригласил детей, чьи мечты пообещал исполнить в ходе новогодней акции «Елка желаний».
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