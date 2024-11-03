03 ноября 2024

В ХМАО самая высокая налоговая нагрузка в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Налоговая нагрузка в ХМАО равна 56,64%
Налоговая нагрузка в ХМАО равна 56,64% Фото:

ХМАО занял первое место среди регионов России по самой высокой налоговой нагрузке. Этот показатель в регионе равен 56,64%. Данные предоставлены Федеральной налоговой службой (ФНС).

«Ханты-Мансийский автономный округ стал регионом с самой высокой налоговой нагрузкой… Здесь этот уровень составил 56,64%», — пишет РБК.

Налоговая нагрузка рассчитывается по отношению к валовому региональному продукту по данным Росстата за 2022 год. Сразу после ХМАО идет республика Коми, там этот показатель равен 52,15%, а на третьем месте стоит соседствующий округ — ЯНАО с 46,79%.

Недавно в Югорске предприниматели выступили против решения мэрии повысить ставку с 1 до 1,2 % на аренду помещений. Бизнес-сообщество подготовило коллективное обращение депутатам гордумы.

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ХМАО занял первое место среди регионов России по самой высокой налоговой нагрузке. Этот показатель в регионе равен 56,64%. Данные предоставлены Федеральной налоговой службой (ФНС). «Ханты-Мансийский автономный округ стал регионом с самой высокой налоговой нагрузкой… Здесь этот уровень составил 56,64%», — пишет РБК. Налоговая нагрузка рассчитывается по отношению к валовому региональному продукту по данным Росстата за 2022 год. Сразу после ХМАО идет республика Коми, там этот показатель равен 52,15%, а на третьем месте стоит соседствующий округ — ЯНАО с 46,79%. Недавно в Югорске предприниматели выступили против решения мэрии повысить ставку с 1 до 1,2 % на аренду помещений. Бизнес-сообщество подготовило коллективное обращение депутатам гордумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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