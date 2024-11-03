03 ноября 2024

ХМАО станет постоянной площадкой проведения федерального проекта

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО создали практически лучшую площадку в стране для федерального форума
В ХМАО создали практически лучшую площадку в стране для федерального форума Фото:

ХМАО станет площадкой для регулярного проведения просветительского марафона «Знание.Первые». Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук после своего выступления на форуме во время общения с журналистами.

«Хочу поблагодарить организаторов федерального образовательного проекта — общество „Знание“ — которые выбрали округ в качестве одного из восьми регионов, как площадку для выступления лекторов», — сказал Кухарук. Он также добавил, что получил предложение от Российского общества «Знание» сделать ХМАО принимающей стороной для последующих форумов.

Кроме того, по словам председателя комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина, в ХМАО организовали одну из лучших площадок в стране для проведения марафона. «Площадка очень интересная. <…> Услышал, как организаторы говорили, что в ХМАО создали практически лучшую площадку в стране», — поделился Кобылкин.

Своим мнением поделились и участники форума. «Сюда пришли федеральные эксперты с актуальной повесткой, в которой они разбираются. Очень важно получать информацию из первых уст, это очень важно для молодежи», — рассказал Антон Тимошенко. «Классно, когда в перерывах между лекциями можешь поговорить с другими людьми и ухнать их точку зрения. Это мероприятие, скорее, для общения и обмена опытом», — поделилась Елена Гилева.

Площадка для проведения марафона в Ханты-Мансийске в этом году стала единственной в УрФО. На ней, помимо самого Кухарука и Кобылкина, также выступили ученые, актеры, блогеры, спортсмены и участники СВО.

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ХМАО станет площадкой для регулярного проведения просветительского марафона «Знание.Первые». Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук после своего выступления на форуме во время общения с журналистами. «Хочу поблагодарить организаторов федерального образовательного проекта — общество „Знание“ — которые выбрали округ в качестве одного из восьми регионов, как площадку для выступления лекторов», — сказал Кухарук. Он также добавил, что получил предложение от Российского общества «Знание» сделать ХМАО принимающей стороной для последующих форумов. Кроме того, по словам председателя комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина, в ХМАО организовали одну из лучших площадок в стране для проведения марафона. «Площадка очень интересная. <…> Услышал, как организаторы говорили, что в ХМАО создали практически лучшую площадку в стране», — поделился Кобылкин. Своим мнением поделились и участники форума. «Сюда пришли федеральные эксперты с актуальной повесткой, в которой они разбираются. Очень важно получать информацию из первых уст, это очень важно для молодежи», — рассказал Антон Тимошенко. «Классно, когда в перерывах между лекциями можешь поговорить с другими людьми и ухнать их точку зрения. Это мероприятие, скорее, для общения и обмена опытом», — поделилась Елена Гилева. Площадка для проведения марафона в Ханты-Мансийске в этом году стала единственной в УрФО. На ней, помимо самого Кухарука и Кобылкина, также выступили ученые, актеры, блогеры, спортсмены и участники СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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