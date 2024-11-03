ХМАО станет постоянной площадкой проведения федерального проекта

ХМАО станет площадкой для регулярного проведения просветительского марафона «Знание.Первые». Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук после своего выступления на форуме во время общения с журналистами.
«Хочу поблагодарить организаторов федерального образовательного проекта — общество „Знание“ — которые выбрали округ в качестве одного из восьми регионов, как площадку для выступления лекторов», — сказал Кухарук. Он также добавил, что получил предложение от Российского общества «Знание» сделать ХМАО принимающей стороной для последующих форумов.
Кроме того, по словам председателя комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина, в ХМАО организовали одну из лучших площадок в стране для проведения марафона. «Площадка очень интересная. <…> Услышал, как организаторы говорили, что в ХМАО создали практически лучшую площадку в стране», — поделился Кобылкин.
Своим мнением поделились и участники форума. «Сюда пришли федеральные эксперты с актуальной повесткой, в которой они разбираются. Очень важно получать информацию из первых уст, это очень важно для молодежи», — рассказал Антон Тимошенко. «Классно, когда в перерывах между лекциями можешь поговорить с другими людьми и ухнать их точку зрения. Это мероприятие, скорее, для общения и обмена опытом», — поделилась Елена Гилева.
Площадка для проведения марафона в Ханты-Мансийске в этом году стала единственной в УрФО. На ней, помимо самого Кухарука и Кобылкина, также выступили ученые, актеры, блогеры, спортсмены и участники СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!