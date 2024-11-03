03 ноября 2024

Хатико из Нижневартовска и его хозяева нашлись

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовский Хатико вернется домой
Нижневартовский Хатико вернется домой Фото:

Пес, который неделю ждал хозяев у МФЦ Нижневартовска (ХМАО), а потом пропал, найден и пойман. Сейчас он находится в зооцентре и ждет своих хозяев, которые в ближайшее время заберут его домой.

«Бублика Хатиковича поймали. Сейчас он в зооцентре „Велес“... Хозяева его нашлись и скоро заберут его в родной дом», — выяснил телеканал N1.

Оказалось, что пса зовут Пончик. На его ошейнике нет никаких данных, также он не чипирован. По словам ветеринара, пес абсолютно здоровый, очень ласковый и привычный к машине. Содержание животного в зооцентре полностью оплатили волонтеры, теперь осталось дождаться воссоединения пса и хозяев.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появился свой собственный «Хатико». Домашний спаниель в ошейнике целую неделю ждал своего хозяина у МФЦ Нижневартовска. За это время местные жители успели привыкнуть к нему дать кличку Бублик. Бублик завоевал любовь народа тем, что, даже спустя семь дней ожидания, все равно радостно подпрыгивал к людям, ища своего хозяина, но когда не находил — грустно возвращался на место. При этом, Бублик отказывался от еды и убегал, когда его пытались поймать, а после и вовсе пропал.

Нижневартовский Хатико вернется домой
Нижневартовский Хатико вернется домой
Фото:

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Пес, который неделю ждал хозяев у МФЦ Нижневартовска (ХМАО), а потом пропал, найден и пойман. Сейчас он находится в зооцентре и ждет своих хозяев, которые в ближайшее время заберут его домой. «Бублика Хатиковича поймали. Сейчас он в зооцентре „Велес“... Хозяева его нашлись и скоро заберут его в родной дом», — выяснил телеканал N1. Оказалось, что пса зовут Пончик. На его ошейнике нет никаких данных, также он не чипирован. По словам ветеринара, пес абсолютно здоровый, очень ласковый и привычный к машине. Содержание животного в зооцентре полностью оплатили волонтеры, теперь осталось дождаться воссоединения пса и хозяев. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появился свой собственный «Хатико». Домашний спаниель в ошейнике целую неделю ждал своего хозяина у МФЦ Нижневартовска. За это время местные жители успели привыкнуть к нему дать кличку Бублик. Бублик завоевал любовь народа тем, что, даже спустя семь дней ожидания, все равно радостно подпрыгивал к людям, ища своего хозяина, но когда не находил — грустно возвращался на место. При этом, Бублик отказывался от еды и убегал, когда его пытались поймать, а после и вовсе пропал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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