Хатико из Нижневартовска и его хозяева нашлись

Пес, который неделю ждал хозяев у МФЦ Нижневартовска (ХМАО), а потом пропал, найден и пойман. Сейчас он находится в зооцентре и ждет своих хозяев, которые в ближайшее время заберут его домой.
«Бублика Хатиковича поймали. Сейчас он в зооцентре „Велес“... Хозяева его нашлись и скоро заберут его в родной дом», — выяснил телеканал N1.
Оказалось, что пса зовут Пончик. На его ошейнике нет никаких данных, также он не чипирован. По словам ветеринара, пес абсолютно здоровый, очень ласковый и привычный к машине. Содержание животного в зооцентре полностью оплатили волонтеры, теперь осталось дождаться воссоединения пса и хозяев.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появился свой собственный «Хатико». Домашний спаниель в ошейнике целую неделю ждал своего хозяина у МФЦ Нижневартовска. За это время местные жители успели привыкнуть к нему дать кличку Бублик. Бублик завоевал любовь народа тем, что, даже спустя семь дней ожидания, все равно радостно подпрыгивал к людям, ища своего хозяина, но когда не находил — грустно возвращался на место. При этом, Бублик отказывался от еды и убегал, когда его пытались поймать, а после и вовсе пропал.
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