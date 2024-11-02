В ХМАО станет больше ледовых переправ и меньше зимников

В ХМАО увеличат количество ледовых переправ и сократят зимники. Всего в округе появится 2 600 километров зимних дорог, сообщили в окружном правительстве.
«Более 2 600 километров зимних дорог появится в Югре. Новый снежный сезон принесет югорчанам больше ледовых переправ, их протяженность увеличится до 27,6 км. Общая маршрутная сеть зимников, наоборот, станет короче и составит 2 653 км», — рассказали в telegram-канале «Югра Официально».
Уменьшение зимников объясняется тем, что в округе стало больше асфальтированных трасс. Также сообщается об открытии нового зимника в Нижневартовском районе по поручению губернатора. Он обеспечит транспортную доступность деревни Соснина.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Руслан Кухарук обсудил с главой Томской области. Владимиром Мазуром обновление дороги возле деревни Соснина, которую разрушило паводком. Участок трассы невозможно оперативно отремонтировать силами регионов, поскольку он находится в ведомстве «Томскнефти».
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