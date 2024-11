Умер Куинси Джонс, сделавший Майкла Джексона всемирно известным: с кем еще работал легендарный продюсер

На 92 году жизни скончался продюсер и музыкант Куинси Джонс

04 ноября 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Куинси Джонс — известный американский композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер и трубач, скончался вечером 3 ноября в возрасте 91 лет Фото: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/TASS Американский музыкант и продюсер Куинси Джонс, известный своими работами с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном, скончался на 91-м году жизни вечером 3 ноября. Он начал свою работу еще в 1950-х годах, начиная как трубач. Далее он начал работать с джазовыми музыкантами, продюсирую их. Постепенно он начал взаимодействовать со все более именитыми исполнителями и даже начал писать музыку для фильмов. Например, он отметился работой с культовым режиссером Стивеном Спилбергом. URA.RU рассказывает, чем еще известен Джонс, с кем он работал и как в целом проходил его творческий путь. С 12 лет в духовой музыке Куинси Джонс родился 14 марта 1933 года в Чикаго, штат Иллинойс, и провел свои юные годы в Сиэтле, штат Вашингтон. В период обучения в школе он начал осваивать игру на трубе и стал участником госпел-квартета в жанре христианской духовой музыки в возрасте двенадцати лет. Его образование в области музыки продолжилось в Бостонском музыкальном колледже Беркли, штат Массачусетс. Однако учебу пришлось прервать из-за предложения присоединиться к туру Лайонела Хэмптона в роли трубача, аранжировщика и временами пианиста. Сам Куинси называл Хэмптона своим наставником, сотрудничество с которым проходило более 50 лет. Заметная фигура музыкального мира В 1951 году Джонс переехал в Нью-Йорк и стал заметной фигурой в музыкальном мире, где его талант аранжировщика приобрел значительную известность. К середине 1950-х годов он работал с такими исполнителями, как Сара Воган, Рэй Чарльз, Каунт Бейси, Дюк Эллингтон и Дина Вашингтон. Все они довольно известные фигуры в американской музыке. Получил известность не только в США, но и Европе Куинси Джонс в 1974 году Фото: George Brich/AP/TASS В 1957 году Джонс решил продолжить свое образование под руководством Надии Буланже, выдающегося наставника многих американских композиторов в Париже. Для оплаты своего обучения он устроился на работу в Barclay Disques, подразделение французского дистрибьютора Mercury. В Европе он работал с такими артистами, как Шарль Азнавур, Жак Брель и Анри Сальвадор, а также с Сарой Воан и другими американскими исполнителями. С тех пор его связь с европейской аудиторией только укреплялась, что подтверждается его долгосрочным сотрудничеством с Montreux Jazz and World Music Festival начиная с 1991 года. Первая Грэмми и почетный статус Первую Грэмми Джонс получил в 1963 году за аранжировку песни дзазового музыканта Каунта Бэйси «I Can’t Stop Loving You». В 1960-х годах он сотрудничал с Фрэнком Синатрой и Бэйси над проектом Sinatra At The Sands, включавшем известную аранжировку «Fly Me To The Moon». В 1961 году, став вице-президентом Mercury Records, он стал первым афроамериканцем на такой высокой должности в крупной звукозаписывающей компании. Сотрудничество с Фрэнком Синатрой В 1958 году Куинси Джонс впервые выступил на сцене с Фрэнком Синатрой в рамках благотворительного мероприятия, которое проходило в клубе Sporting Club в Монако. Шесть лет спустя, в 1964 году, Синатра обратился к Джонсу с просьбой о продюсировании его нового альбома, созданного в сотрудничестве с Каунтом Бейси под названием «It Might as Well Be Swing». Кроме того, Джонс занимался аранжировкой для концертного альбома Синатры «Sinatra at the Sands», выпущенного в 1966 году. В 1984 году музыканты снова сотрудничали, на этот раз над альбомом «L.A. Is My Lady». «Незадолго до смерти Фрэнк Синатра дал мне вот это кольцо. С тех пор я никогда его не снимал», — вспоминал Куинси Джонс. Работа с Майклом Джексоном Куинси Джонс с Майклом Джексоном в 1984 году Фото: Doug Pizac/AP/TASS Во время подготовки к съемкам фильма «Виз», Майкл Джексон искал продюсера для своего будущего сольного проекта. Куинси Джонс предложил несколько кандидатур, однако в итоге решил сам взяться за производство альбома. Этот альбом, вышедший под названием Off the Wall в 1979 году, был продан тиражом примерно в 20 миллионов копий, что укрепило репутацию Джонса как одного из ведущих продюсеров индустрии. Следующий альбом Джексона, Thriller (1982), также продюсированный Джонсом, разошелся тиражом в 110 миллионов копий и стал самым продаваемым альбомом в истории. В 1987 году был выпущен альбом Bad с тиражом 45 миллионов копий. Позднее Джонс посоветовал Джексону попробовать новый стиль — нью-джек-свинг (гибрид соула, фанка, джи-фанка и хип-хопа), что привело к выпуску альбома Dangerous в 1991 году. После смерти Джексона 25 июня 2009 года Джонс выразил свои чувства следующим образом. «Я чувствую полное опустошение от этой трагической и неожиданной утраты. Майкла так рано и внезапно отняли у нас, слов не хватает, чтобы описать мое состояние. Он был исключительным артистом, и его вклад, а также наследие останутся с нами навсегда. Сегодня я потерял своего младшего брата, часть моей души ушла вместе с ним», — говорил Джонс. Работа в кино «закрытой для афроамериканцев» Когда он стал вице-президентом Mercury Records в 1961 году, Джонс стал первым высокопоставленным чернокожим руководителем крупной звукозаписывающей компании. Ближе к концу сотрудничества с лейблом Джонс обратил внимание на другую музыкальную область, которая была закрыта для чернокожих — мир киномузыки. В 1963 году он начал работать над музыкой для фильма Сидни Люмета «Ростовщик», и это была первая крупная кинокомпозиций. Всего он создал более 33 композиций для крупных фильмов. Вывел в свет Вупи Голдберг и Уилла Смита В 1985 году он стал сопродюсером адаптации Стивена Спилберга романа Элис Уокер «Цветы лиловые полей», который выиграл одиннадцать номинаций на премию «Оскар». Именно тогда он представил зрителям актрис Вупи Голдберг и Опре Уинфри, который затем получили большую популярность. Также именно он вывел в свет актера Уилла Смита. Возглавил крупнейшую вещательную компанию в США Музыкант Джонс в 2000 году Фото: Laurent Emmanuel/AP/TASS В 1990 году Куинси Джонс основал Quincy Jones Entertainment. Он также является основателем журналов VIBE Magazine, SPIN и Blaze. В 1994 году Джонс возглавил Qwest Broadcasting, одну из крупнейших вещательных компаний. В 2018 году на Netflix вышел документальный фильм «Quincy» — история и творческое интервью великого продюсера. Этот портрет Куинси, получивший премию Грэмми, был снят его дочерью Рашидой Джонс. Куинси Джонс вошел в историю как музыкант, получивших «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони». Куинси Джонс: «в детстве я был простой уличной крысой» Куинси Джонс в 2004 году Фото: Chris Pizzello/AP/TASS Куинси Джонс в одном из интервью рассказал, что, по его мнению, он не заслуживает своей славы. Он вспоминал своего детство так: «в детстве я был простой уличной крысой, шныряющей по чикагским задворкам времен Депрессии». Джонс отмечал, что во времена своего детства, первой половине 20 века, афроамериканцам было сложно попасть в музыку и уж тем более стать известным. «Я, наверное, один такой на свете. Я работал с Билли Холидей, Луи Армстронгом, Эллой Фитцджеральд, Дюком Эллингтоном, Диззи Гиллеспи, Рэем Чарльзом, Аретой Франклин, Майклом Джексоном и рэперами. Fly Me to the Moon Базз Олдрин пел на Луне. А потом еще был Синатра, Пол Саймон, Тони Беннетт. Короче, я такой один», — считает Джонс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский музыкант и продюсер Куинси Джонс, известный своими работами с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном, скончался на 91-м году жизни вечером 3 ноября. Он начал свою работу еще в 1950-х годах, начиная как трубач. Далее он начал работать с джазовыми музыкантами, продюсирую их. Постепенно он начал взаимодействовать со все более именитыми исполнителями и даже начал писать музыку для фильмов. Например, он отметился работой с культовым режиссером Стивеном Спилбергом. URA.RU рассказывает, чем еще известен Джонс, с кем он работал и как в целом проходил его творческий путь. Куинси Джонс родился 14 марта 1933 года в Чикаго, штат Иллинойс, и провел свои юные годы в Сиэтле, штат Вашингтон. В период обучения в школе он начал осваивать игру на трубе и стал участником госпел-квартета в жанре христианской духовой музыки в возрасте двенадцати лет. Его образование в области музыки продолжилось в Бостонском музыкальном колледже Беркли, штат Массачусетс. Однако учебу пришлось прервать из-за предложения присоединиться к туру Лайонела Хэмптона в роли трубача, аранжировщика и временами пианиста. Сам Куинси называл Хэмптона своим наставником, сотрудничество с которым проходило более 50 лет. В 1951 году Джонс переехал в Нью-Йорк и стал заметной фигурой в музыкальном мире, где его талант аранжировщика приобрел значительную известность. К середине 1950-х годов он работал с такими исполнителями, как Сара Воган, Рэй Чарльз, Каунт Бейси, Дюк Эллингтон и Дина Вашингтон. Все они довольно известные фигуры в американской музыке. В 1957 году Джонс решил продолжить свое образование под руководством Надии Буланже, выдающегося наставника многих американских композиторов в Париже. Для оплаты своего обучения он устроился на работу в Barclay Disques, подразделение французского дистрибьютора Mercury. В Европе он работал с такими артистами, как Шарль Азнавур, Жак Брель и Анри Сальвадор, а также с Сарой Воан и другими американскими исполнителями. С тех пор его связь с европейской аудиторией только укреплялась, что подтверждается его долгосрочным сотрудничеством с Montreux Jazz and World Music Festival начиная с 1991 года. Первую Грэмми Джонс получил в 1963 году за аранжировку песни дзазового музыканта Каунта Бэйси «I Can’t Stop Loving You». В 1960-х годах он сотрудничал с Фрэнком Синатрой и Бэйси над проектом Sinatra At The Sands, включавшем известную аранжировку «Fly Me To The Moon». В 1961 году, став вице-президентом Mercury Records, он стал первым афроамериканцем на такой высокой должности в крупной звукозаписывающей компании. В 1958 году Куинси Джонс впервые выступил на сцене с Фрэнком Синатрой в рамках благотворительного мероприятия, которое проходило в клубе Sporting Club в Монако. Шесть лет спустя, в 1964 году, Синатра обратился к Джонсу с просьбой о продюсировании его нового альбома, созданного в сотрудничестве с Каунтом Бейси под названием «It Might as Well Be Swing». Кроме того, Джонс занимался аранжировкой для концертного альбома Синатры «Sinatra at the Sands», выпущенного в 1966 году. В 1984 году музыканты снова сотрудничали, на этот раз над альбомом «L.A. Is My Lady». Во время подготовки к съемкам фильма «Виз», Майкл Джексон искал продюсера для своего будущего сольного проекта. Куинси Джонс предложил несколько кандидатур, однако в итоге решил сам взяться за производство альбома. Этот альбом, вышедший под названием Off the Wall в 1979 году, был продан тиражом примерно в 20 миллионов копий, что укрепило репутацию Джонса как одного из ведущих продюсеров индустрии. Следующий альбом Джексона, Thriller (1982), также продюсированный Джонсом, разошелся тиражом в 110 миллионов копий и стал самым продаваемым альбомом в истории. В 1987 году был выпущен альбом Bad с тиражом 45 миллионов копий. Позднее Джонс посоветовал Джексону попробовать новый стиль — нью-джек-свинг (гибрид соула, фанка, джи-фанка и хип-хопа), что привело к выпуску альбома Dangerous в 1991 году. После смерти Джексона 25 июня 2009 года Джонс выразил свои чувства следующим образом. Когда он стал вице-президентом Mercury Records в 1961 году, Джонс стал первым высокопоставленным чернокожим руководителем крупной звукозаписывающей компании. Ближе к концу сотрудничества с лейблом Джонс обратил внимание на другую музыкальную область, которая была закрыта для чернокожих — мир киномузыки. В 1963 году он начал работать над музыкой для фильма Сидни Люмета «Ростовщик», и это была первая крупная кинокомпозиций. Всего он создал более 33 композиций для крупных фильмов. В 1985 году он стал сопродюсером адаптации Стивена Спилберга романа Элис Уокер «Цветы лиловые полей», который выиграл одиннадцать номинаций на премию «Оскар». Именно тогда он представил зрителям актрис Вупи Голдберг и Опре Уинфри, который затем получили большую популярность. Также именно он вывел в свет актера Уилла Смита. В 1990 году Куинси Джонс основал Quincy Jones Entertainment. Он также является основателем журналов VIBE Magazine, SPIN и Blaze. В 1994 году Джонс возглавил Qwest Broadcasting, одну из крупнейших вещательных компаний. В 2018 году на Netflix вышел документальный фильм «Quincy» — история и творческое интервью великого продюсера. Этот портрет Куинси, получивший премию Грэмми, был снят его дочерью Рашидой Джонс. Куинси Джонс вошел в историю как музыкант, получивших «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони». Куинси Джонс в одном из интервью рассказал, что, по его мнению, он не заслуживает своей славы. Он вспоминал своего детство так: «в детстве я был простой уличной крысой, шныряющей по чикагским задворкам времен Депрессии». Джонс отмечал, что во времена своего детства, первой половине 20 века, афроамериканцам было сложно попасть в музыку и уж тем более стать известным.