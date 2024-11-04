Американский музыкант и продюсер Куинси Джонс, известный своими работами с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном, скончался на 91-м году жизни вечером 3 ноября. Он начал свою работу еще в 1950-х годах, начиная как трубач. Далее он начал работать с джазовыми музыкантами, продюсирую их. Постепенно он начал взаимодействовать со все более именитыми исполнителями и даже начал писать музыку для фильмов. Например, он отметился работой с культовым режиссером Стивеном Спилбергом. URA.RU рассказывает, чем еще известен Джонс, с кем он работал и как в целом проходил его творческий путь.
С 12 лет в духовой музыке
Куинси Джонс родился 14 марта 1933 года в Чикаго, штат Иллинойс, и провел свои юные годы в Сиэтле, штат Вашингтон. В период обучения в школе он начал осваивать игру на трубе и стал участником госпел-квартета в жанре христианской духовой музыки в возрасте двенадцати лет.
Его образование в области музыки продолжилось в Бостонском музыкальном колледже Беркли, штат Массачусетс. Однако учебу пришлось прервать из-за предложения присоединиться к туру Лайонела Хэмптона в роли трубача, аранжировщика и временами пианиста. Сам Куинси называл Хэмптона своим наставником, сотрудничество с которым проходило более 50 лет.
Заметная фигура музыкального мира
В 1951 году Джонс переехал в Нью-Йорк и стал заметной фигурой в музыкальном мире, где его талант аранжировщика приобрел значительную известность. К середине 1950-х годов он работал с такими исполнителями, как Сара Воган, Рэй Чарльз, Каунт Бейси, Дюк Эллингтон и Дина Вашингтон. Все они довольно известные фигуры в американской музыке.
Получил известность не только в США, но и Европе
В 1957 году Джонс решил продолжить свое образование под руководством Надии Буланже, выдающегося наставника многих американских композиторов в Париже. Для оплаты своего обучения он устроился на работу в Barclay Disques, подразделение французского дистрибьютора Mercury. В Европе он работал с такими артистами, как Шарль Азнавур, Жак Брель и Анри Сальвадор, а также с Сарой Воан и другими американскими исполнителями. С тех пор его связь с европейской аудиторией только укреплялась, что подтверждается его долгосрочным сотрудничеством с Montreux Jazz and World Music Festival начиная с 1991 года.
Первая Грэмми и почетный статус
Первую Грэмми Джонс получил в 1963 году за аранжировку песни дзазового музыканта Каунта Бэйси «I Can’t Stop Loving You». В 1960-х годах он сотрудничал с Фрэнком Синатрой и Бэйси над проектом Sinatra At The Sands, включавшем известную аранжировку «Fly Me To The Moon». В 1961 году, став вице-президентом Mercury Records, он стал первым афроамериканцем на такой высокой должности в крупной звукозаписывающей компании.
Сотрудничество с Фрэнком Синатрой
В 1958 году Куинси Джонс впервые выступил на сцене с Фрэнком Синатрой в рамках благотворительного мероприятия, которое проходило в клубе Sporting Club в Монако. Шесть лет спустя, в 1964 году, Синатра обратился к Джонсу с просьбой о продюсировании его нового альбома, созданного в сотрудничестве с Каунтом Бейси под названием «It Might as Well Be Swing». Кроме того, Джонс занимался аранжировкой для концертного альбома Синатры «Sinatra at the Sands», выпущенного в 1966 году. В 1984 году музыканты снова сотрудничали, на этот раз над альбомом «L.A. Is My Lady».
«Незадолго до смерти Фрэнк Синатра дал мне вот это кольцо. С тех пор я никогда его не снимал», — вспоминал Куинси Джонс.
Работа с Майклом Джексоном
Во время подготовки к съемкам фильма «Виз», Майкл Джексон искал продюсера для своего будущего сольного проекта. Куинси Джонс предложил несколько кандидатур, однако в итоге решил сам взяться за производство альбома. Этот альбом, вышедший под названием Off the Wall в 1979 году, был продан тиражом примерно в 20 миллионов копий, что укрепило репутацию Джонса как одного из ведущих продюсеров индустрии. Следующий альбом Джексона, Thriller (1982), также продюсированный Джонсом, разошелся тиражом в 110 миллионов копий и стал самым продаваемым альбомом в истории.
В 1987 году был выпущен альбом Bad с тиражом 45 миллионов копий. Позднее Джонс посоветовал Джексону попробовать новый стиль — нью-джек-свинг (гибрид соула, фанка, джи-фанка и хип-хопа), что привело к выпуску альбома Dangerous в 1991 году. После смерти Джексона 25 июня 2009 года Джонс выразил свои чувства следующим образом.
«Я чувствую полное опустошение от этой трагической и неожиданной утраты. Майкла так рано и внезапно отняли у нас, слов не хватает, чтобы описать мое состояние. Он был исключительным артистом, и его вклад, а также наследие останутся с нами навсегда. Сегодня я потерял своего младшего брата, часть моей души ушла вместе с ним», — говорил Джонс.
Работа в кино «закрытой для афроамериканцев»
Когда он стал вице-президентом Mercury Records в 1961 году, Джонс стал первым высокопоставленным чернокожим руководителем крупной звукозаписывающей компании. Ближе к концу сотрудничества с лейблом Джонс обратил внимание на другую музыкальную область, которая была закрыта для чернокожих — мир киномузыки. В 1963 году он начал работать над музыкой для фильма Сидни Люмета «Ростовщик», и это была первая крупная кинокомпозиций. Всего он создал более 33 композиций для крупных фильмов.
Вывел в свет Вупи Голдберг и Уилла Смита
В 1985 году он стал сопродюсером адаптации Стивена Спилберга романа Элис Уокер «Цветы лиловые полей», который выиграл одиннадцать номинаций на премию «Оскар». Именно тогда он представил зрителям актрис Вупи Голдберг и Опре Уинфри, который затем получили большую популярность. Также именно он вывел в свет актера Уилла Смита.
Возглавил крупнейшую вещательную компанию в США
В 1990 году Куинси Джонс основал Quincy Jones Entertainment. Он также является основателем журналов VIBE Magazine, SPIN и Blaze. В 1994 году Джонс возглавил Qwest Broadcasting, одну из крупнейших вещательных компаний.
В 2018 году на Netflix вышел документальный фильм «Quincy» — история и творческое интервью великого продюсера. Этот портрет Куинси, получивший премию Грэмми, был снят его дочерью Рашидой Джонс. Куинси Джонс вошел в историю как музыкант, получивших «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони».
Куинси Джонс: «в детстве я был простой уличной крысой»
Куинси Джонс в одном из интервью рассказал, что, по его мнению, он не заслуживает своей славы. Он вспоминал своего детство так: «в детстве я был простой уличной крысой, шныряющей по чикагским задворкам времен Депрессии». Джонс отмечал, что во времена своего детства, первой половине 20 века, афроамериканцам было сложно попасть в музыку и уж тем более стать известным.
«Я, наверное, один такой на свете. Я работал с Билли Холидей, Луи Армстронгом, Эллой Фитцджеральд, Дюком Эллингтоном, Диззи Гиллеспи, Рэем Чарльзом, Аретой Франклин, Майклом Джексоном и рэперами. Fly Me to the Moon Базз Олдрин пел на Луне. А потом еще был Синатра, Пол Саймон, Тони Беннетт. Короче, я такой один», — считает Джонс.
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