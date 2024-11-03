Глава СКР Бастрыкин вступился за обманутых челябинских дольщиков

Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с дольщиками в микрорайоне № 51

04 ноября 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Глава СК РФ поставил на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Челябинске Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию о нарушении прав дольщиков многоквартирного дома в микрорайоне № 51 в Челябинске. В связи с многочисленными жалобами на застройщика, который в 2019 году был признан банкротом, идет процессуальная проверка. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ. Новость по теме Челябинского бизнесмена арестовали после визита губернатора на его стройплощадки «Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил руководителю следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — прокомментировали в учреждении. В СК РФ уточнили, что строительство дома началось в 2015 году, но после банкротства застройщика ООО «Капиталдом» работы заморозились, здание так и не было введено в эксплуатацию. Новая фирма-подрядчик неоднократно переносила сроки сдачи. В итоге недостроенное и неостекленное строение подвергается разрушению из-за низких температур и осадков. Как ранее сообщало URA.RU, Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело из-за нарушения прав челябинки. Женщина, воспитавшая десять детей, 36 лет стоит в очереди на получение жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию о нарушении прав дольщиков многоквартирного дома в микрорайоне № 51 в Челябинске. В связи с многочисленными жалобами на застройщика, который в 2019 году был признан банкротом, идет процессуальная проверка. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил руководителю следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — прокомментировали в учреждении. В СК РФ уточнили, что строительство дома началось в 2015 году, но после банкротства застройщика ООО «Капиталдом» работы заморозились, здание так и не было введено в эксплуатацию. Новая фирма-подрядчик неоднократно переносила сроки сдачи. В итоге недостроенное и неостекленное строение подвергается разрушению из-за низких температур и осадков. Как ранее сообщало URA.RU, Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело из-за нарушения прав челябинки. Женщина, воспитавшая десять детей, 36 лет стоит в очереди на получение жилья.