03 ноября 2024

Глава СКР Бастрыкин вступился за обманутых челябинских дольщиков

Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с дольщиками в микрорайоне № 51
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Глава СК РФ поставил на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Челябинске Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию о нарушении прав дольщиков многоквартирного дома в микрорайоне № 51 в Челябинске. В связи с многочисленными жалобами на застройщика, который в 2019 году был признан банкротом, идет процессуальная проверка. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ.

Новость по теме
Челябинского бизнесмена арестовали после визита губернатора на его стройплощадки

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил руководителю следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — прокомментировали в учреждении.

В СК РФ уточнили, что строительство дома началось в 2015 году, но после банкротства застройщика ООО «Капиталдом» работы заморозились, здание так и не было введено в эксплуатацию. Новая фирма-подрядчик неоднократно переносила сроки сдачи. В итоге недостроенное и неостекленное строение подвергается разрушению из-за низких температур и осадков.

Как ранее сообщало URA.RU, Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело из-за нарушения прав челябинки. Женщина, воспитавшая десять детей, 36 лет стоит в очереди на получение жилья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию о нарушении прав дольщиков многоквартирного дома в микрорайоне № 51 в Челябинске. В связи с многочисленными жалобами на застройщика, который в 2019 году был признан банкротом, идет процессуальная проверка. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил руководителю следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — прокомментировали в учреждении. В СК РФ уточнили, что строительство дома началось в 2015 году, но после банкротства застройщика ООО «Капиталдом» работы заморозились, здание так и не было введено в эксплуатацию. Новая фирма-подрядчик неоднократно переносила сроки сдачи. В итоге недостроенное и неостекленное строение подвергается разрушению из-за низких температур и осадков. Как ранее сообщало URA.RU, Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело из-за нарушения прав челябинки. Женщина, воспитавшая десять детей, 36 лет стоит в очереди на получение жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...