Пермяки стали реже покупать новостройки в ипотеку

Число купленных в новостройках Перми квартир в ипотеку сократилось до 75% от общего числа сделок. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на данные системы анализа рынка новостроек bnMAP.pro.
«По итогам сентября 2024 года, за год показатель снизился до 75%. Тем временем средняя стоимость квартиры составила 7,2 миллиона рублей, что выше чем в сентябре 2023 года на 26,3%. Высокие ставки по ипотеке и ужесточение требований по льготным программам делают этот инструмент менее привлекательным для приобретения жилья», — пишет издание.
Ранее URA.RU рассказывало, что в сентябре 2024 года пермяки стали активнее покупать квартиры в строящихся домах. Уточнялось, что после отмены льготной ипотеки участники рынка ожидали снижение продаж. Повышенный спрос в сентябре был спровоцирован очередным заседанием Банка России, на котором определялся уровень ключевой ставки.
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