В Коркино проведут совместные рейды военкомата и полиции для розыска призывников

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В Коркино искать призывников будут при помощи полиции
В Коркино искать призывников будут при помощи полиции Фото:

В Коркино (Челябинская область) будут проводить совместные рейды сотрудников военкомата и полиции для розыска призывников и вручения им повесток. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Необходима более тщательная работа по вопросу постановки на воинский учет граждан. Очень важно проводить регулярные совместные рейды сотрудников военкомата и полиции», — цитируют в пресс-службе врио главы Коркинского округа Александра Орла со встречи с военкомом муниципалитета.

За минувшие сутки в результате рейдов было вручено три повестки мужчинам как призывного, так и более старшего возраста. Пока не всех удается найти по месту регистрации. Совместные рейды будут продолжаться. Внеочередное заседание призывной комиссии муниципалитета состоится уже на этой неделе.

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В Коркино (Челябинская область) будут проводить совместные рейды сотрудников военкомата и полиции для розыска призывников и вручения им повесток. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. «Необходима более тщательная работа по вопросу постановки на воинский учет граждан. Очень важно проводить регулярные совместные рейды сотрудников военкомата и полиции», — цитируют в пресс-службе врио главы Коркинского округа Александра Орла со встречи с военкомом муниципалитета. За минувшие сутки в результате рейдов было вручено три повестки мужчинам как призывного, так и более старшего возраста. Пока не всех удается найти по месту регистрации. Совместные рейды будут продолжаться. Внеочередное заседание призывной комиссии муниципалитета состоится уже на этой неделе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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