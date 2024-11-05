В Коркино проведут совместные рейды военкомата и полиции для розыска призывников

В Коркино (Челябинская область) будут проводить совместные рейды сотрудников военкомата и полиции для розыска призывников и вручения им повесток. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Необходима более тщательная работа по вопросу постановки на воинский учет граждан. Очень важно проводить регулярные совместные рейды сотрудников военкомата и полиции», — цитируют в пресс-службе врио главы Коркинского округа Александра Орла со встречи с военкомом муниципалитета.
За минувшие сутки в результате рейдов было вручено три повестки мужчинам как призывного, так и более старшего возраста. Пока не всех удается найти по месту регистрации. Совместные рейды будут продолжаться. Внеочередное заседание призывной комиссии муниципалитета состоится уже на этой неделе.
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