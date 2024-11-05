Космонавт Прокопьев раскрыл правду о нахождении американцев на Луне

Космонавт и герой России Сергей Прокопьев заявил, что астронавты из США были на Луне в рамках миссии «Аполлон-11». Однако некоторые фотографии, подтверждающие этот факт, могли быть сделаны в павильоне. По его словам, у бывших участников этих событий есть доказательства нахождения американцев на Луне.
«Не все верят, что это [полет американцев на Луну] было, но, тем не менее, по рассказам наших коллег, которые старшего поколения, которые были участниками этих событий: „Мы действительно все это наблюдали, знаем, как это было“», — заявил Прокопьев на форуме «Знание. Первые». Его слова приводит РИА «Новости».
При этом он допустил, что некоторые кадры могли быть сняты в павильоне. Прокопьев подчеркнул, что создать почти полноценный фильм на Луне, который представили в США в конце 60-х, было достаточно сложно.
Американцы высадились на Луну 20 июля 1969 года. Кадры высадки транслировали по всему миру, кроме СССР и Китая. Однако реальность записи до сих пор подвергается сомнению.
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