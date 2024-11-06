Молочную продукцию низкого качества поставляли в детский сад и школу Копейска

Молочную продукцию, не соответствующую техническому регламенту и ГОСТу, поставляли в детский сад и школу в городе Копейске Челябинской области. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Общеобразовательной и дошкольной организациями на экспертизу направлена молочная продукция, которая, согласно полученным экспертным заключениям, не соответствовала требованиям технических регламентов, ГОСТов. Прокурором директору ООО „Оптовые решения“ внесено представление об устранении нарушений закона», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Компания-поставщик приняла меры для устранения нарушения и разработала мероприятия для производственного контроля продукции. Директор ООО «Оптовые решения» привлечен к административной ответственности по части второй статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение <…> продавцом требований технических регламентов»). Руководителю выписан штраф в размере 20 тысяч рублей.
Воспитанников детских садов Златоуста ранее хотели накормить просроченной печенью. Для питания детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование субпродуктов со сроками годности более шести месяцев, пояснили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
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