Бастрыкин заступился за инвалида из ХМАО, которого оскорбили на парковке

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Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки
Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей инвалида из Нижневартовска, которого оскорбили на парковке. Главе СК представят доклад о ходе проверки ведомства по этому инциденту.

«Пассажирка автомобиля, неправомерно припаркованного на стоянке для инвалидов, высказывала оскорбления в отношении жителя региона с ограниченными возможностями здоровья, сделавшего водителю замечание», — говорится в telegram-канале инфоцентра СК. Инцидент произошел возле городской поликлиники.

Следователи сейчас проводят проверку по статье о хулиганстве. О результатах Бастрыкину доложит руководитель югорского Следкома Михаил Мокшин.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей инвалида из Нижневартовска, которого оскорбили на парковке. Главе СК представят доклад о ходе проверки ведомства по этому инциденту. «Пассажирка автомобиля, неправомерно припаркованного на стоянке для инвалидов, высказывала оскорбления в отношении жителя региона с ограниченными возможностями здоровья, сделавшего водителю замечание», — говорится в telegram-канале инфоцентра СК. Инцидент произошел возле городской поликлиники. Следователи сейчас проводят проверку по статье о хулиганстве. О результатах Бастрыкину доложит руководитель югорского Следкома Михаил Мокшин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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