Бастрыкин заступился за инвалида из ХМАО, которого оскорбили на парковке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей инвалида из Нижневартовска, которого оскорбили на парковке. Главе СК представят доклад о ходе проверки ведомства по этому инциденту.
«Пассажирка автомобиля, неправомерно припаркованного на стоянке для инвалидов, высказывала оскорбления в отношении жителя региона с ограниченными возможностями здоровья, сделавшего водителю замечание», — говорится в telegram-канале инфоцентра СК. Инцидент произошел возле городской поликлиники.
Следователи сейчас проводят проверку по статье о хулиганстве. О результатах Бастрыкину доложит руководитель югорского Следкома Михаил Мокшин.
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