Мужчину нашли под окнами новостройки в Академическом (архивное фото)
В Академическом районе Екатеринбурга мужчина выпал из окна новостройки на улице Академика Ландау, 51/2. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.
«На Ландау 51/2 мужчина выпал из окна», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам очевидца, пока неизвестно, намеренно пострадавший упал, случайно или это преступление.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
Мужчина выпал из окна на ул. Академика Ландау 51/2
За упавшим мужчиной приехала скорая помощь
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