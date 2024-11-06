В Екатеринбурге мужчина выпал из окна новостройки. Фото

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Мужчину нашли под окнами новостройки в Академическом (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга мужчина выпал из окна новостройки на улице Академика Ландау, 51/2. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.

«На Ландау 51/2 мужчина выпал из окна», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам очевидца, пока неизвестно, намеренно пострадавший упал, случайно или это преступление.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Мужчина выпал из окна на ул. Академика Ландау 51/2
Мужчина выпал из окна на ул. Академика Ландау 51/2
Фото:
За упавшим мужчиной приехала скорая помощь
За упавшим мужчиной приехала скорая помощь
Фото:

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В Академическом районе Екатеринбурга мужчина выпал из окна новостройки на улице Академика Ландау, 51/2. Об этом сообщил очевидец в соцсетях. «На Ландау 51/2 мужчина выпал из окна», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам очевидца, пока неизвестно, намеренно пострадавший упал, случайно или это преступление. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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