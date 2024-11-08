Экс-подполковник СБУ рассказал о мирных настроениях украинцев

Среди некоторых политиков и мирных граждан на Украине выросло желание заключить мир с Россией. Среди причин подобного решения — тяжелая для ВСУ ситуация на фронте и охлаждение интереса к стране со стороны НАТО. Об этом сообщил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
«Желание мира среди украинских политиков и простых украинцев выросло в разы», — заявил Прозоров, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что подобное связано с охлаждением интереса НАТО к Киеву и с ситуацией на фронте конфликта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что план избранного президента США Дональда Трампа по «быстрому решению» конфликта приведет к потерям для страны. По его словам, также прекращение огня может быть выгодно для РФ.
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