07 ноября 2024

Пермский мясокомбинат сливал в реку опасные отходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие сливало в реку загрязняющие вещества
Предприятие сливало в реку загрязняющие вещества Фото:

В Пермском крае мясокомбинат сбрасывал в реку сточные воды, которые содержали вредные загрязняющие вещества. Это выявила во время проверки межрайонная природоохранная прокуратура.

«В ходе проверки было установлено, что предприятие допускает сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в ручей. Он является левым притоком реки Буй. В результате наносится ущерб водному объекту», — сообщил сайт прокуратуры Пермского края.

По итогам проверки директору мясокомбината внесено представление. Оно удовлетворено. К дисциплинарной ответственности было привлечено два должностных лица. В отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены на рассмотрение в региональное управление Росприроднадзора.

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В Пермском крае мясокомбинат сбрасывал в реку сточные воды, которые содержали вредные загрязняющие вещества. Это выявила во время проверки межрайонная природоохранная прокуратура. «В ходе проверки было установлено, что предприятие допускает сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в ручей. Он является левым притоком реки Буй. В результате наносится ущерб водному объекту», — сообщил сайт прокуратуры Пермского края. По итогам проверки директору мясокомбината внесено представление. Оно удовлетворено. К дисциплинарной ответственности было привлечено два должностных лица. В отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены на рассмотрение в региональное управление Росприроднадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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