Пермский мясокомбинат сливал в реку опасные отходы

В Пермском крае мясокомбинат сбрасывал в реку сточные воды, которые содержали вредные загрязняющие вещества. Это выявила во время проверки межрайонная природоохранная прокуратура.
«В ходе проверки было установлено, что предприятие допускает сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в ручей. Он является левым притоком реки Буй. В результате наносится ущерб водному объекту», — сообщил сайт прокуратуры Пермского края.
По итогам проверки директору мясокомбината внесено представление. Оно удовлетворено. К дисциплинарной ответственности было привлечено два должностных лица. В отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены на рассмотрение в региональное управление Росприроднадзора.
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