09 ноября 2024

Власти Ирака хотят разрешить секс с девочками от девяти лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Ирака считает, что снижение возраста согласия защитит девушек от безнравственных отношений
Правительство Ирака считает, что снижение возраста согласия защитит девушек от безнравственных отношений Фото:

Власти Ирака собираются понизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет на территории страны. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

«Активисты утверждают, что недавно предложенный закон о возрасте согласия позволит пожилым мужчинам в Ираке жениться на детях в возрасте от девяти лет и „легализует изнасилование детей“, — сообщил The Mirror.

16 сентября законопроект был одобрен на втором чтении иракским парламентом. Правительство страны выразило мнение, что принятие данного закона способствует укреплению основ в управлении государством. Официальные лица также подчеркнули, что нововведения окажут защиту молодым девушкам, предотвращая их участие в «безнравственных отношениях», сообщает пресса.

Во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году в соцсетях произошел скандал после публикации с фотографией иранской болельщицы, которая следила за матчем без хиджаба и с оголенным животом. Тогда пользователи из России не поняли негатива в сторону девушки и защищали ее в комментариях.

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Власти Ирака собираются понизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет на территории страны. Об этом сообщает британское издание The Mirror. «Активисты утверждают, что недавно предложенный закон о возрасте согласия позволит пожилым мужчинам в Ираке жениться на детях в возрасте от девяти лет и „легализует изнасилование детей“, — сообщил The Mirror. 16 сентября законопроект был одобрен на втором чтении иракским парламентом. Правительство страны выразило мнение, что принятие данного закона способствует укреплению основ в управлении государством. Официальные лица также подчеркнули, что нововведения окажут защиту молодым девушкам, предотвращая их участие в «безнравственных отношениях», сообщает пресса. Во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году в соцсетях произошел скандал после публикации с фотографией иранской болельщицы, которая следила за матчем без хиджаба и с оголенным животом. Тогда пользователи из России не поняли негатива в сторону девушки и защищали ее в комментариях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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