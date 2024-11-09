Власти Ирака хотят разрешить секс с девочками от девяти лет

Власти Ирака собираются понизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет на территории страны. Об этом сообщает британское издание The Mirror.
«Активисты утверждают, что недавно предложенный закон о возрасте согласия позволит пожилым мужчинам в Ираке жениться на детях в возрасте от девяти лет и „легализует изнасилование детей“, — сообщил The Mirror.
16 сентября законопроект был одобрен на втором чтении иракским парламентом. Правительство страны выразило мнение, что принятие данного закона способствует укреплению основ в управлении государством. Официальные лица также подчеркнули, что нововведения окажут защиту молодым девушкам, предотвращая их участие в «безнравственных отношениях», сообщает пресса.
Во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году в соцсетях произошел скандал после публикации с фотографией иранской болельщицы, которая следила за матчем без хиджаба и с оголенным животом. Тогда пользователи из России не поняли негатива в сторону девушки и защищали ее в комментариях.
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