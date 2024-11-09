09 ноября 2024

На окраине Перми водитель иномарки сбил двух пешеходов, после чего один умер. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вероятно, оба пермяка переходили дорогу в неположенном месте
Вероятно, оба пермяка переходили дорогу в неположенном месте Фото:

На окраине Перми водитель Hyundai Tucson наехал на двух пешеходов. В результате ДТП один из пострадавших погиб на месте происшествия, пояснили в Госавтоинспекции региона. Инцидент произошел вечером 9 ноября.

«По улице Промышленной со стороны СНТ „Шульгино“ в сторону улицы Леонова двигался Hyundai Tucson под управлением водителя 1965 года рождения, который допустил наезд на двух пешеходов. В результате автоаварии мужчина 1984 года рождения скончался на месте, мужчину 1990 года рождения с травмами доставили в медучреждение», — пояснили правоохранители.

Согласно предварительной информации, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Полицейские проводят проверку по факту инцидента для выяснения всех обстоятельств ДТП.

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На окраине Перми водитель Hyundai Tucson наехал на двух пешеходов. В результате ДТП один из пострадавших погиб на месте происшествия, пояснили в Госавтоинспекции региона. Инцидент произошел вечером 9 ноября. «По улице Промышленной со стороны СНТ „Шульгино“ в сторону улицы Леонова двигался Hyundai Tucson под управлением водителя 1965 года рождения, который допустил наезд на двух пешеходов. В результате автоаварии мужчина 1984 года рождения скончался на месте, мужчину 1990 года рождения с травмами доставили в медучреждение», — пояснили правоохранители. Согласно предварительной информации, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Полицейские проводят проверку по факту инцидента для выяснения всех обстоятельств ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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