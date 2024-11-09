На окраине Перми водитель Hyundai Tucson наехал на двух пешеходов. В результате ДТП один из пострадавших погиб на месте происшествия, пояснили в Госавтоинспекции региона. Инцидент произошел вечером 9 ноября.
«По улице Промышленной со стороны СНТ „Шульгино“ в сторону улицы Леонова двигался Hyundai Tucson под управлением водителя 1965 года рождения, который допустил наезд на двух пешеходов. В результате автоаварии мужчина 1984 года рождения скончался на месте, мужчину 1990 года рождения с травмами доставили в медучреждение», — пояснили правоохранители.
Согласно предварительной информации, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Полицейские проводят проверку по факту инцидента для выяснения всех обстоятельств ДТП.
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