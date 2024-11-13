В Екатеринбурге днем 13 ноября затопило кипятком улицу Тверитина в районе здания пожарной части. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Возле здания дежурно-диспетчерской службы грязная горячая вода затопила улицу. Понемногу подтапливает и припаркованные машины. Водителям будет очень непросто вытаскивать автомобили изо льда», — сказал собеседник. Судя по видео, пар от воды поднялся до крыш домов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Екатеринбургскую городскую единую дежурно-диспетчерскую службу. На момент публикации ответ не поступил.
Обновлено в 13:20 (11:20 по МСК)
На место коммунальной аварии приехали сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании, последствия потопа уже ликвидируют. Возле перекрытого участка работают сотрудники Госавтоинспекции.
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