В центре Екатеринбурга улицу затопило кипятком. Фото, видео

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В городе масштабная коммунальная авария. Курган, коммунальная авария, потоп, прорыв водопровода, затопленные улицы, вмерзший автомобиль
Под воду ушла улица Тверитина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 13 ноября затопило кипятком улицу Тверитина в районе здания пожарной части. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Возле здания дежурно-диспетчерской службы грязная горячая вода затопила улицу. Понемногу подтапливает и припаркованные машины. Водителям будет очень непросто вытаскивать автомобили изо льда», — сказал собеседник. Судя по видео, пар от воды поднялся до крыш домов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Екатеринбургскую городскую единую дежурно-диспетчерскую службу. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено в 13:20 (11:20 по МСК)

На место коммунальной аварии приехали сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании, последствия потопа уже ликвидируют. Возле перекрытого участка работают сотрудники Госавтоинспекции.

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В Екатеринбурге днем 13 ноября затопило кипятком улицу Тверитина в районе здания пожарной части. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Возле здания дежурно-диспетчерской службы грязная горячая вода затопила улицу. Понемногу подтапливает и припаркованные машины. Водителям будет очень непросто вытаскивать автомобили изо льда», — сказал собеседник. Судя по видео, пар от воды поднялся до крыш домов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Екатеринбургскую городскую единую дежурно-диспетчерскую службу. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено в 13:20 (11:20 по МСК) На место коммунальной аварии приехали сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании, последствия потопа уже ликвидируют. Возле перекрытого участка работают сотрудники Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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