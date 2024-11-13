13 ноября 2024

В ХМАО мать школьника пожаловалась, что над ее ребенком издеваются старшеклассники

В Ханты-Мансийске старшеклассники издеваются над учеником младших классов
© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки издеваются над младшеклассниками
Подростки издеваются над младшеклассниками Фото:

В школе №3 Ханты-Мансийска старшеклассники всячески издеваются над учеником младших классов. Об этом написала мать школьница в соцсетях.

«Неоднократно ребенок жалуется, что старшеклассники его обижают, не пускают в туалет, пинают и заставляют отжиматся. Все это происходит на перемене в туалете, где старшеклассники курят и снимают на видео то, как они издеваются над младшими», — написала женщина в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Из разговора одноклассников мать школьника узнала, что подростки часто высмеивают ребят, а одного из них даже окунали в унитаз. По словам матери, директор школы не отреагировала на ситуацию, и обвинила ее ребенка в том, что он посещает не тот туалет.

«За соблюдением правил внутреннего распорядка в школе установлено дежурство педагогов. В школе функционируют отдельные туалетные комнаты для учеников младших и старших классов. По описанным фактам состоялась беседа с классным руководителем и учениками школы. Департамент образования проведет проверку», — ответили в мэрии Ханты-Мансийска. Директор школы Галина Кузнецова на телефонный звонок журналиста URA.RU не ответила.

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В школе №3 Ханты-Мансийска старшеклассники всячески издеваются над учеником младших классов. Об этом написала мать школьница в соцсетях. «Неоднократно ребенок жалуется, что старшеклассники его обижают, не пускают в туалет, пинают и заставляют отжиматся. Все это происходит на перемене в туалете, где старшеклассники курят и снимают на видео то, как они издеваются над младшими», — написала женщина в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». Из разговора одноклассников мать школьника узнала, что подростки часто высмеивают ребят, а одного из них даже окунали в унитаз. По словам матери, директор школы не отреагировала на ситуацию, и обвинила ее ребенка в том, что он посещает не тот туалет. «За соблюдением правил внутреннего распорядка в школе установлено дежурство педагогов. В школе функционируют отдельные туалетные комнаты для учеников младших и старших классов. По описанным фактам состоялась беседа с классным руководителем и учениками школы. Департамент образования проведет проверку», — ответили в мэрии Ханты-Мансийска. Директор школы Галина Кузнецова на телефонный звонок журналиста URA.RU не ответила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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