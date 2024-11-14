Прокуратура наказала пермскую чиновницу, купившую люксовый автомобиль

Прокуратура наложила арест на счета в банках пермской чиновницы, у которой нашли люксовое авто. После этого надзорное ведомство списало со счетов госслужащей почти 8 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
«В Пермском крае в целях обеспечения исполнения решения суда по ходатайству прокурора на денежные средства, находящихся на банковских счетах ответчика, наложен арест. По иску прокурора с госслужащего взыскано 7,9 млн рублей в доход государства», — указали в прокуратуре.
URA.RU писало, что вопросы у надзорного ведомства возникли к Наталье Плюсниной. Она занимает должность замруководителя Индустриального территориального отдела минтруда и соцразвития Прикамья.
В 2022 году чиновница за 9 млн рублей купила Mercedes. Стоимость элитной иномарки «превысила совокупный доход ее семьи за три года, предшествующие совершению сделки», указывает прокуратура. При этом Плюснина не смогла подтвердить «законность получения соответствующих доходов». Чиновница скрыла автомобиль за пределами РФ, однако избежать ответственности перед законом не смогла.
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