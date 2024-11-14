14 ноября 2024

В Челябинске создают виртуальную транспортную карту для оплаты проезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские картинки. Челябинск, телефон, смартфон, женщина
Транспортная карта будет в телефоне Фото:

В Челябинске ведется разработка приложения для оплаты проезда через смартфон. Такая виртуальная транспортная карта появится уже в 2025 году, рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

«Программисты разрабатывают виртуальную транспортную карту для смартфонов. Внедрение новинки запланировано в 2025 году», — отметил Егоров на пресс-конференции в Центре управления регионом.

Замминистра уточнил, что в Челябинске и Копейске есть множество точек по продаже пластиковых транспортных карт, в ближайшее время будут открыты дополнительные. Карточки для оплаты проезда из-за оригинального дизайна и прозрачности ценятся коллекционерами.

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В Челябинске ведется разработка приложения для оплаты проезда через смартфон. Такая виртуальная транспортная карта появится уже в 2025 году, рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров. «Программисты разрабатывают виртуальную транспортную карту для смартфонов. Внедрение новинки запланировано в 2025 году», — отметил Егоров на пресс-конференции в Центре управления регионом. Замминистра уточнил, что в Челябинске и Копейске есть множество точек по продаже пластиковых транспортных карт, в ближайшее время будут открыты дополнительные. Карточки для оплаты проезда из-за оригинального дизайна и прозрачности ценятся коллекционерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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