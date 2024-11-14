В Челябинске создают виртуальную транспортную карту для оплаты проезда

15 ноября 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Транспортная карта будет в телефоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ведется разработка приложения для оплаты проезда через смартфон. Такая виртуальная транспортная карта появится уже в 2025 году, рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров. «Программисты разрабатывают виртуальную транспортную карту для смартфонов. Внедрение новинки запланировано в 2025 году», — отметил Егоров на пресс-конференции в Центре управления регионом. Замминистра уточнил, что в Челябинске и Копейске есть множество точек по продаже пластиковых транспортных карт, в ближайшее время будут открыты дополнительные. Карточки для оплаты проезда из-за оригинального дизайна и прозрачности ценятся коллекционерами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске ведется разработка приложения для оплаты проезда через смартфон. Такая виртуальная транспортная карта появится уже в 2025 году, рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров. «Программисты разрабатывают виртуальную транспортную карту для смартфонов. Внедрение новинки запланировано в 2025 году», — отметил Егоров на пресс-конференции в Центре управления регионом. Замминистра уточнил, что в Челябинске и Копейске есть множество точек по продаже пластиковых транспортных карт, в ближайшее время будут открыты дополнительные. Карточки для оплаты проезда из-за оригинального дизайна и прозрачности ценятся коллекционерами.