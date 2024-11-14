В Челябинске создают виртуальную транспортную карту для оплаты проезда

В Челябинске ведется разработка приложения для оплаты проезда через смартфон. Такая виртуальная транспортная карта появится уже в 2025 году, рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.
«Программисты разрабатывают виртуальную транспортную карту для смартфонов. Внедрение новинки запланировано в 2025 году», — отметил Егоров на пресс-конференции в Центре управления регионом.
Замминистра уточнил, что в Челябинске и Копейске есть множество точек по продаже пластиковых транспортных карт, в ближайшее время будут открыты дополнительные. Карточки для оплаты проезда из-за оригинального дизайна и прозрачности ценятся коллекционерами.
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