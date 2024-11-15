В Перми поездка в трамвае может стать для пассажиров увлекательным путешествием в мир города. Для этого авторы проекта «Линии наблюдения» снабдили вагоны qr-кодами, специальными линзами, надписями. Например, считав qr-код, можно по пути на работу послушать интересный подкаст, саундтрек или экскурсию.
«Результатом работы художников стали арт-объекты внутри вагонов и по пути их следования, саундтрек пермского трамвая и путеводитель. Петя Стабровский отвечал за новый дизайн — это надписи в салонах, рамки на окнах, а также специально разработанная линза как инструмент наблюдения. Люба Шмыкова собирала истории людей и придумывала послание жителям, чьи окна выходят на трамвайные линии. Ася Фиддлер вместе с пермяками создавала саундтрек маршрутов — его можно будет послушать в подкасте, ссылки на который также есть в салонах трамваев. А еще Иван Козлов написал путеводитель для самостоятельных экскурсий, в которые можно отправиться на трамвае — путеводитель можно почитать на сайте проекта и послушать в подкасте», — говорится в telegram-канале проекта.
Проект «Линии наблюдения» реализован в 44 трамваях модели «Львенок», которые курсируют по Перми. Обновленные вагоны стартовали по улицам Перми 15 ноября.
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