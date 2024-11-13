13 ноября 2024

У екатеринбуржцев после коммунальной аварии пропало отопление на 12 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Местным жителям сообщили, что отопление вернут к утру 14 ноября
Местным жителям сообщили, что отопление вернут к утру 14 ноября Фото:

В Екатеринбурге после коммунальной аварии на улице Тверитина, которую затопило кипятком, у жителей нескольких домов пропало отопление минимум на двенадцать часов. Об этом сообщили очевидцы.

«Жители нескольких районов Екатеринбурга около двенадцати часов сидят без тепла из-за коммунальной аварии на Тверитина… Проблемы с отоплением в Ботанике, возле парка Маяковского и автовокзала», — сообщили местные жители telegram-каналу Ural Mash.

По словам жителей, отопление должны вернуть до 08:00 14 ноября. Однако точной информации об этом нет.

Авария произошла утром 13 ноября в районе здания пожарной части на улице Тверитина. Там горячая вода понемногу заливала припаркованные машины, однако проблему начали устранять еще днем. 

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В Екатеринбурге после коммунальной аварии на улице Тверитина, которую затопило кипятком, у жителей нескольких домов пропало отопление минимум на двенадцать часов. Об этом сообщили очевидцы. «Жители нескольких районов Екатеринбурга около двенадцати часов сидят без тепла из-за коммунальной аварии на Тверитина… Проблемы с отоплением в Ботанике, возле парка Маяковского и автовокзала», — сообщили местные жители telegram-каналу Ural Mash. По словам жителей, отопление должны вернуть до 08:00 14 ноября. Однако точной информации об этом нет. Авария произошла утром 13 ноября в районе здания пожарной части на улице Тверитина. Там горячая вода понемногу заливала припаркованные машины, однако проблему начали устранять еще днем. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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