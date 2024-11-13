У екатеринбуржцев после коммунальной аварии пропало отопление на 12 часов

В Екатеринбурге после коммунальной аварии на улице Тверитина, которую затопило кипятком, у жителей нескольких домов пропало отопление минимум на двенадцать часов. Об этом сообщили очевидцы.
«Жители нескольких районов Екатеринбурга около двенадцати часов сидят без тепла из-за коммунальной аварии на Тверитина… Проблемы с отоплением в Ботанике, возле парка Маяковского и автовокзала», — сообщили местные жители telegram-каналу Ural Mash.
По словам жителей, отопление должны вернуть до 08:00 14 ноября. Однако точной информации об этом нет.
Авария произошла утром 13 ноября в районе здания пожарной части на улице Тверитина. Там горячая вода понемногу заливала припаркованные машины, однако проблему начали устранять еще днем.
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