С москвичей стали собирать деньги за прогулки по болотам

В Москве среди туристов появился тренд на прогулки по болотам. Стоимость похода составляет от 2,5 до пяти тысяч рублей без учета транспортных расходов. Места раскуплены уже до конца ноября.
«Среди москвичей продолжается мода на экологичность и возвращение к истокам. Молодые люди все чаще выбирают для отдыха экологичные прогулки по болотам», — передает «Российская газета». Стоимость тура зависит от выбранного маршрута и может достигать пяти тысяч рублей. Спрос на прогулки по болотам достаточно высокий, все места раскуплены до конца ноября.
Такие походы проводятся под руководством опытных инструкторов. Как отмечают эксперты, они требуют хорошей физической подготовки, так как участникам предстоит пройти 10-15 километров за 6-7 часов с одним привалом в конце пути.
В последнее время среди молодежи также появился тренд под названием «монастыринг». Теперь девушки и юноши, которые хотят обрести душевный покой, отправляются в монастыри. Более подробно о новом виде отдыха — в дайджесте от URA.RU.
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