Украина перестала получать от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow из-за нехватки запасов и неэффективного использования. Об этом сообщили в Минобороны Британии.
«Командование, вероятно, не хочет передавать их в ущерб необходимого резерва для защиты страны. Другие источники полагают, что если передать Storm Shadow до того, как их разрешат запускать по дальним объектам на территории России, то они будут использованы не так эффективно», — заявили в британском ведомстве. Информацию приводит газета The Times. Однако, несмотря на это, премьер-министр Кир Стармер продолжит поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.
Так, в июле этого года он пообещал ежегодно выделять три миллиарда фунтов стерлингов (примерно 381 миллиардов рублей) на помощь Киеву. С тех пор Стармер провел несколько встреч и телефонных разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, подтверждая стратегическое партнерство и поддержку Киева на международной арене.
Зеленский уже несколько месяцев добивается от США и Великобритании разрешения на удары дальнобойными ракеты по территории РФ. Однако удовлетворительного ответа от стран он так и не получил. По информации The Daily Telegraph, Лондон скептично относится к возможностям Киева изменить ход конфликта с помощью Storm Shadow. А в Кремле не раз отмечали, что применение ВСУ западных вооружений не сможет повлиять на динамику спецоперации, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.