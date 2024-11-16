В Париже произошел захват заложников: что известно к этому часу

Во французском городке Исси-Ле-Мулино, который находится неподалеку от Парижа, мужчина захватил заложников в одном из местных ресторанов. Для решения ситуации на место были немедленно направлены сотрудники полиции и бригады пожарной службы. Территория вокруг происшествия в настоящее время оцеплена. Что известно о захвате заложников во Франции к этому часу — в материале URA.RU.
Количество заложников
Мужчина взял в заложники, по меньшей мере, троих или четверых человек, как сообщает BFMTV со ссылкой на источники в полиции. При этом во время захвата в ресторане не было посетителей. По предварительным данным, все заложники являются сотрудниками заведения.
Что известно о захватчике
По информации Le Figaro, заложников взял сын владельца ресторана. Он вооружен ножом. Точные мотивы мужчины неизвестны. По некоторым сообщениям, ранее он выразил желание покончить жизнь самоубийством. При этом мать мужчины сообщила врачам о том, что ее сын страдает наркотической зависимостью.
Действия правоохранителей
Ресторан окружен большим отрядом полиции, территория рядом с заведением оцеплена. Сотрудники правоохранительных органов блокируют движение на улицах вблизи здания. На месте происшествия также прибыла поисково-оперативная бригада. По информации главка полиции, в операции по освобождению заложников из-за желания захватчика совершить самоубийство участвует посредник. На данный момент правоохранители ведут переговоры с мужчиной.
Кадры с места захвата
В интернете были опубликованы кадры с места происшествия. На фото видны здание, где расположен ресторан, а также силовики, работающее на оцепленной территории.
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