В Ижевске беспилотник упал на завод: карта СВО на 17 ноября

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ижевск с помощью БПЛА. Взрыв прогремел в одном из заводских цехов населенного пункта. Однако падение вражеского летательного аппарата не повлияло на работу систем городского хозяйства. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Курское направление
Установка понтонного моста
В Курской области военнослужащие группировки «Север» успешно установили понтонный мост. Он предназначен для обеспечения прохождения военной и гражданской техники через реку в одном из населенных пунктов региона, сообщили в Минобороны РФ.
Мост создавался в несколько этапов: расчеты произвели сброс речных и береговых звеньев, спустили катер БМК-460 на воду, а затем инженеры приступили к соединению звеньев. В процессе установки использовались грузовые автомобили «Камаз», которые способствовали транспортировке и спуску понтонов. Это значительно ускорило процесс монтажа и обеспечило эффективное выполнение задачи.
Вездеходы с РЭБ эвакуируют гражданских
Медицинские подразделения ВДВ используют мотовездеходы с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для эвакуации раненых на курском направлении. Особенностью этой техники является ее высокая проходимость и способность быстро перемещаться по сложной местности.
Благодаря вездеходам российским военным доступны быстрые перемещения по бездорожью, что значительно сокращают время, которое необходимо на преодоление открытых участков местности. Как отметили в Минобороны РФ, из-за небольших размеров и маневренности военным удается преодолевать лесные массивы, оставаясь фактически невидимыми для противника.
Они также адаптированы для работы с медицинским оборудованием. Система РЭБ, установленная на багги, позволяет использовать кардиографы и другие устройства в экстремальных условиях, что значительно повышает шансы на спасение жизней пострадавших бойцов.
Атака по российским регионам
Ижевск
ВСУ атаковали Ижевск. В городе прогремел взрыв в одном из заводских цехов, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Стекла в помещениях выбиты, но серьезных разрушений не зафиксировано. Предварительная причина произошедшего: падение беспилотника.
Один человек был госпитализирован. На место выехали оперативные службы. По словам мэра города Дмитрия Чистякова, падение БПЛА не повлияло на работу систем городского хозяйства.
Уничтожены БПЛА и катера ВСУ
Российские системы ПВО в ночь на 17 ноября уничтожили два БПЛА над Белгородской областью. Помимо этого в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ.
Запорожское направление и богослужение
Военные священники группировки войск «Днепр» проводят службы и исповедуют солдат в Запорожской области перед выполнением боевых задач. В Минобороны отметили, что в целях безопасности все подобные мероприятия в зоне боевых действий максимально краткие. Духовенство утвердило для священников специальные укороченные молитвы, из-за чего служба может длиться менее пяти минут.
Взрывы в Николаеве
В украинском городе Николаев звучат взрывы. С 05.34 мск в регионе работает сигнал воздушной тревоги. О хлопках в населенном пункте сообщил мэр города Александр Сенкевич.
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