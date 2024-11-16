Зеленский назвал условия для переговоров с РФ: главное об СВО на Украине 16 ноября

Глава Украины Владимир Зеленский предложил новые условия для проведения переговоров с РФ. Также Минобороны РФ заявили об освобождении населенных пунктов Макаровка и Ленинское в Донецкой Народной Республике. Главное об СВО к вечеру 16 ноября — в материале URA.RU.
Условия Зеленского для переговоров с РФ
В интервью для «Украинского радио» Владимир Зеленский обозначил ключевые условия, при которых возможно возобновление переговоров с РФ. Основными факторами, по мнению украинского лидера, должны стать присутствие третьих стран в процессе и значительное усиление страны.
Он также заявил, что конфликт между Украиной и Россией должен завершиться в 2025 году. Зеленский подчеркнул, что ключевым аспектом является поиск дипломатического решения.
Освобождение населенных пунктов
По информации Минобороны России, подразделения Центральной группировки войск успешно осуществили наступательные операции по контролю над населенным пунктом Ленинское. В то же время, Макаровка была также освобождена военнослужащими Восточной группировки войск.
Российские вертолеты атаковали технику ВСУ в Курской области
Вертолеты армейской авиации Ми-35М, Ми-28НМ и Ка-52М провели ракетный удар по технике ВСУ в Курской области. Об этом сообщили Минобороны РФ. Атака была совершена согласно данным, полученным от наводчика на передовой.
Потери ВСУ на курском направлении
По данным МО России, ВСУ потерпели значительные потери в ходе боевых действий на курском направлении. С начала операции украинская сторона потеряла более 32 930 военнослужащих.
Кроме личного состава, украинская армия потеряла значительное количество техники. Согласно официальным данным, уничтожено 213 танков, 136 боевых машин пехоты и 115 бронетранспортеров. Также противник лишился 1 167 боевых бронированных машин и 951 автомобиля.
На поле боя было уничтожено 284 артиллерийских орудия и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 11 систем HIMARS и шесть MLRS американского производства. Кроме того, было уничтожено 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и семь транспортно-заряжающих машин.
Росгвардия уничтожила канадский бронетранспортер в Курской области
Специальные подразделения Росгвардии совершили операцию по уничтожению канадского бронетранспортера ВСУ в Курской области. В ходе операции были задействованы средства объективного контроля, что позволило спецназу точно обнаружить и идентифицировать цель как колесный БТР канадского производства. Бронетранспортер использовался для перевозки пехоты к линии боевого соприкосновения.
ВС РФ применили дрон-камикадзе «Привет-82» в Запорожской области
Бойцы 22-й бригады спецназа из отряда «Викинг» успешно использовали дрон-камикадзе «Привет-82» для уничтожения более 60 объектов ВСУ на запорожском направлении. По информации, предоставленной командиром группы БПЛА отряда, за последние два месяца было задействовано около 100 этих аппаратов. Среди уничтоженных объектов находились артиллерийские орудия, легкобронированная и автомобильная техника, склады с боеприпасами, пункты временной дислокации с личным составом, станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции.
Российские военные атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины
Российские военные совершили атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для поддержки операций ВСУ. Удар затронул не только энергетику, но и военный аэродром, что может иметь серьезные последствия для возможностей украинской армии.
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