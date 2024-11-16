16 ноября 2024

Российские власти заочно арестовали экс-главу Минобороны Грузии

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Кезерашвили является фигурантом двух уголовных дел, связанных с военными преступлениями Фото:

Российские правоохранители заочно арестовали бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Его объявили в международный розыск по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Столичный суд избрал в отношении Кезерашвили меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что экс-министр обороны объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Кезерашвили также является фигурантом двух уголовных дел. Они связанны с военными преступлениями, совершенными во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

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Российские правоохранители заочно арестовали бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Его объявили в международный розыск по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Столичный суд избрал в отношении Кезерашвили меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что экс-министр обороны объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Кезерашвили также является фигурантом двух уголовных дел. Они связанны с военными преступлениями, совершенными во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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