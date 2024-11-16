Российские власти заочно арестовали экс-главу Минобороны Грузии

Российские правоохранители заочно арестовали бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Его объявили в международный розыск по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Столичный суд избрал в отношении Кезерашвили меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что экс-министр обороны объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Кезерашвили также является фигурантом двух уголовных дел. Они связанны с военными преступлениями, совершенными во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
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