Врач Боброва перечислила опасные продукты для беременных

Врач Боброва рекомендует беременным избегать суши, сыра бри и недожаренного мяса
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Беременным не рекомендуется пить непастеризованное молоко и есть сыр, заявила Боброва
Беременным не рекомендуется пить непастеризованное молоко и есть сыр, заявила Боброва Фото:

Беременным женщинам рекомендуется избегать следующих пяти продуктов: сырую рыбу и морепродуктов (суши), непастеризованного молока и сыра, сырых яиц и блюд с ними, некачественного мяса и полуфабрикатов, а также рыбу с высоким содержанием ртути. Об этом рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клиники NGC Анастасия Боброва.

«Любители суши и морепродуктов знают, как это вкусно, но во время беременности лучше избегать блюд с сырой рыбой и морепродуктами», — передает слова Бобровой «Газета.ру». Она пояснила, что такие продукты могут содержать опасные бактерии и паразиты, которые способны приводить к серьезным отравлениям и инфекциям.

Также крайне не рекомендуется употребление непастеризованного молока и сыра, так как эти продукты могут стать причиной опасных заболеваний, таких как листериоз. Это угрожает здоровью как самой матери, так и развивающемуся плоду. Сырые яйца и блюда на их основе также попадают в список запрещенных продуктов, поскольку они могут спровоцировать сальмонеллез, который представляет серьезную опасность для беременных.

К тому же, стоит избегать некачественного мяса и полуфабрикатов, которые также могут содержать вредные бактерии, вызывающие токсиоплазмоз и другие опасные заболевания. Наконец, необходимо отказаться от рыбы с высоким содержанием ртути, такой как акула и тунец, так как это может негативно сказаться на развитии нервной системы малыша. В качестве альтернативы рекомендуется выбирать рыбу с низким содержанием ртути и готовить ее на пару или запекать, чтобы максимально сохранить ее полезные свойства, заключила Боброва.

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Беременным женщинам рекомендуется избегать следующих пяти продуктов: сырую рыбу и морепродуктов (суши), непастеризованного молока и сыра, сырых яиц и блюд с ними, некачественного мяса и полуфабрикатов, а также рыбу с высоким содержанием ртути. Об этом рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клиники NGC Анастасия Боброва . «Любители суши и морепродуктов знают, как это вкусно, но во время беременности лучше избегать блюд с сырой рыбой и морепродуктами», — передает слова Бобровой «Газета.ру». Она пояснила, что такие продукты могут содержать опасные бактерии и паразиты, которые способны приводить к серьезным отравлениям и инфекциям. Также крайне не рекомендуется употребление непастеризованного молока и сыра, так как эти продукты могут стать причиной опасных заболеваний, таких как листериоз. Это угрожает здоровью как самой матери, так и развивающемуся плоду. Сырые яйца и блюда на их основе также попадают в список запрещенных продуктов, поскольку они могут спровоцировать сальмонеллез, который представляет серьезную опасность для беременных. К тому же, стоит избегать некачественного мяса и полуфабрикатов, которые также могут содержать вредные бактерии, вызывающие токсиоплазмоз и другие опасные заболевания. Наконец, необходимо отказаться от рыбы с высоким содержанием ртути, такой как акула и тунец, так как это может негативно сказаться на развитии нервной системы малыша. В качестве альтернативы рекомендуется выбирать рыбу с низким содержанием ртути и готовить ее на пару или запекать, чтобы максимально сохранить ее полезные свойства, заключила Боброва.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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