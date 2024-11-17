Врач Боброва перечислила опасные продукты для беременных

Беременным женщинам рекомендуется избегать следующих пяти продуктов: сырую рыбу и морепродуктов (суши), непастеризованного молока и сыра, сырых яиц и блюд с ними, некачественного мяса и полуфабрикатов, а также рыбу с высоким содержанием ртути. Об этом рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клиники NGC Анастасия Боброва.
«Любители суши и морепродуктов знают, как это вкусно, но во время беременности лучше избегать блюд с сырой рыбой и морепродуктами», — передает слова Бобровой «Газета.ру». Она пояснила, что такие продукты могут содержать опасные бактерии и паразиты, которые способны приводить к серьезным отравлениям и инфекциям.
Также крайне не рекомендуется употребление непастеризованного молока и сыра, так как эти продукты могут стать причиной опасных заболеваний, таких как листериоз. Это угрожает здоровью как самой матери, так и развивающемуся плоду. Сырые яйца и блюда на их основе также попадают в список запрещенных продуктов, поскольку они могут спровоцировать сальмонеллез, который представляет серьезную опасность для беременных.
К тому же, стоит избегать некачественного мяса и полуфабрикатов, которые также могут содержать вредные бактерии, вызывающие токсиоплазмоз и другие опасные заболевания. Наконец, необходимо отказаться от рыбы с высоким содержанием ртути, такой как акула и тунец, так как это может негативно сказаться на развитии нервной системы малыша. В качестве альтернативы рекомендуется выбирать рыбу с низким содержанием ртути и готовить ее на пару или запекать, чтобы максимально сохранить ее полезные свойства, заключила Боброва.
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