16 ноября 2024

Яркие моменты из жизни легендарной актрисы Светланы Светличной. Фотогалерея

Умерла актриса Светлана Светличная на 85-м году жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Светличная, актриса. Тюмень, светличная светлана
Светланы Светличной не стало на 85-м году жизни Фото:

16 ноября ушла из жизни советская актриса театра и кино Светлана Светличная. Артистке было 84 года. Впервые она появилась на экране в начале 60-х годов и приняла участие в съемках десятков кинолент. Однако наиболее яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна из комедии «Бриллиантовой рука».

Светличная блестяще вписалась в звездный ансамбль фильма, и ее появления в картине хватило на всю жизнь, чтобы ей приходилось скрываться от глаз поклонников. Самые яркие кадры из жизни оставшейся в истории легендарной актрисы — в фотоподборке URA.RU.

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16 ноября ушла из жизни советская актриса театра и кино Светлана Светличная. Артистке было 84 года. Впервые она появилась на экране в начале 60-х годов и приняла участие в съемках десятков кинолент. Однако наиболее яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна из комедии «Бриллиантовой рука». Светличная блестяще вписалась в звездный ансамбль фильма, и ее появления в картине хватило на всю жизнь, чтобы ей приходилось скрываться от глаз поклонников. Самые яркие кадры из жизни оставшейся в истории легендарной актрисы — в фотоподборке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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