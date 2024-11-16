Яркие моменты из жизни легендарной актрисы Светланы Светличной. Фотогалерея

16 ноября ушла из жизни советская актриса театра и кино Светлана Светличная. Артистке было 84 года. Впервые она появилась на экране в начале 60-х годов и приняла участие в съемках десятков кинолент. Однако наиболее яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна из комедии «Бриллиантовой рука».
Светличная блестяще вписалась в звездный ансамбль фильма, и ее появления в картине хватило на всю жизнь, чтобы ей приходилось скрываться от глаз поклонников. Самые яркие кадры из жизни оставшейся в истории легендарной актрисы — в фотоподборке URA.RU.
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