Яркие моменты из жизни легендарной актрисы Светланы Светличной. Фотогалерея

Умерла актриса Светлана Светличная на 85-м году жизни

17 ноября 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

Светланы Светличной не стало на 85-м году жизни Фото: Николай Бастриков © URA.RU 16 ноября ушла из жизни советская актриса театра и кино Светлана Светличная. Артистке было 84 года. Впервые она появилась на экране в начале 60-х годов и приняла участие в съемках десятков кинолент. Однако наиболее яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна из комедии «Бриллиантовой рука». Светличная блестяще вписалась в звездный ансамбль фильма, и ее появления в картине хватило на всю жизнь, чтобы ей приходилось скрываться от глаз поклонников. Самые яркие кадры из жизни оставшейся в истории легендарной актрисы — в фотоподборке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

16 ноября ушла из жизни советская актриса театра и кино Светлана Светличная. Артистке было 84 года. Впервые она появилась на экране в начале 60-х годов и приняла участие в съемках десятков кинолент. Однако наиболее яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна из комедии «Бриллиантовой рука». Светличная блестяще вписалась в звездный ансамбль фильма, и ее появления в картине хватило на всю жизнь, чтобы ей приходилось скрываться от глаз поклонников. Самые яркие кадры из жизни оставшейся в истории легендарной актрисы — в фотоподборке URA.RU.