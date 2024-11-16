16 ноября 2024

CDS: вслед за Шольцем с Путиным начнут говорить другие европейские лидеры

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Лидеры Франции и Италии могут позвонить Путину, говорится в материале
Лидеры Франции и Италии могут позвонить Путину, говорится в материале Фото:

Телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина может побудить остальных глав европейских стран позвонить лидеру РФ. Об этом говорится в публикации Corriere della Sera.

«Шольц был быстр, потому что его давил внутренний кризис. Другие могут вскоре последовать его примеру.... Шольц прояснил диалог с Путиным, и это может побудить других, во Франции или Италии, выступить гораздо дальше, чем они делали до сих пор», — сообщается в материале.

Немецкие политики ранее раскритиковали канцлера ФРГ за звонок президенту России. Один из них упрекнул лидера Германии в том, что разговор с Путиным стоило инициировать гораздо раньше.

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Телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина может побудить остальных глав европейских стран позвонить лидеру РФ. Об этом говорится в публикации Corriere della Sera. «Шольц был быстр, потому что его давил внутренний кризис. Другие могут вскоре последовать его примеру.... Шольц прояснил диалог с Путиным, и это может побудить других, во Франции или Италии, выступить гораздо дальше, чем они делали до сих пор», — сообщается в материале. Немецкие политики ранее раскритиковали канцлера ФРГ за звонок президенту России. Один из них упрекнул лидера Германии в том, что разговор с Путиным стоило инициировать гораздо раньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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