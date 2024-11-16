CDS: вслед за Шольцем с Путиным начнут говорить другие европейские лидеры

Телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина может побудить остальных глав европейских стран позвонить лидеру РФ. Об этом говорится в публикации Corriere della Sera.
«Шольц был быстр, потому что его давил внутренний кризис. Другие могут вскоре последовать его примеру.... Шольц прояснил диалог с Путиным, и это может побудить других, во Франции или Италии, выступить гораздо дальше, чем они делали до сих пор», — сообщается в материале.
Немецкие политики ранее раскритиковали канцлера ФРГ за звонок президенту России. Один из них упрекнул лидера Германии в том, что разговор с Путиным стоило инициировать гораздо раньше.
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