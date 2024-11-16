Будущему шефу Пентагона не дали охранять Байдена из-за татуировки

17 ноября 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Выдвинутый на пост главы Пентагона Хегсет рассказал о недопуске к инаугурации президента Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense Пит Хегсет, бывший член Национальной гвардии, кандидатура которого выдвинута на пост нового главы Пентагона, ранее был отстранен от обеспечения безопасности инаугурации президента США Джо Байдена. Причиной того стало наличие татуировки, интерпретированной как экстремистский символ. Новость по теме Трамп назначит журналиста Fox News новым главой Пентагона: кто он такой «Я был признан экстремистом из-за татуировки с моим подразделением Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия, и мой приказ охранять инаугурацию Байдена был отменен… Татуировка с иерусалимским крестом, которая является просто христианским символом», — сказал Хегсет на подкасте бывшему морпеху Шону Райану, передало агентство Associated Press. Как сообщало URA.RU ранее, избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Журналист в прошлом служил в нацгвардии, Афганистане, Ираке, Гуантанамо и на Кубе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пит Хегсет, бывший член Национальной гвардии, кандидатура которого выдвинута на пост нового главы Пентагона, ранее был отстранен от обеспечения безопасности инаугурации президента США Джо Байдена. Причиной того стало наличие татуировки, интерпретированной как экстремистский символ. «Я был признан экстремистом из-за татуировки с моим подразделением Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия, и мой приказ охранять инаугурацию Байдена был отменен… Татуировка с иерусалимским крестом, которая является просто христианским символом», — сказал Хегсет на подкасте бывшему морпеху Шону Райану, передало агентство Associated Press. Как сообщало URA.RU ранее, избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Журналист в прошлом служил в нацгвардии, Афганистане, Ираке, Гуантанамо и на Кубе.