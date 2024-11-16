16 ноября 2024

Будущему шефу Пентагона не дали охранять Байдена из-за татуировки

© Служба новостей «URA.RU»
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Выдвинутый на пост главы Пентагона Хегсет рассказал о недопуске к инаугурации президента Фото:

Пит Хегсет, бывший член Национальной гвардии, кандидатура которого выдвинута на пост нового главы Пентагона, ранее был отстранен от обеспечения безопасности инаугурации президента США Джо Байдена. Причиной того стало наличие татуировки, интерпретированной как экстремистский символ.

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«Я был признан экстремистом из-за татуировки с моим подразделением Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия, и мой приказ охранять инаугурацию Байдена был отменен… Татуировка с иерусалимским крестом, которая является просто христианским символом», — сказал Хегсет на подкасте бывшему морпеху Шону Райану, передало агентство Associated Press.

Как сообщало URA.RU ранее, избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Журналист в прошлом служил в нацгвардии, Афганистане, Ираке, Гуантанамо и на Кубе.

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Пит Хегсет, бывший член Национальной гвардии, кандидатура которого выдвинута на пост нового главы Пентагона, ранее был отстранен от обеспечения безопасности инаугурации президента США Джо Байдена. Причиной того стало наличие татуировки, интерпретированной как экстремистский символ. «Я был признан экстремистом из-за татуировки с моим подразделением Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия, и мой приказ охранять инаугурацию Байдена был отменен… Татуировка с иерусалимским крестом, которая является просто христианским символом», — сказал Хегсет на подкасте бывшему морпеху Шону Райану, передало агентство Associated Press. Как сообщало URA.RU ранее, избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Журналист в прошлом служил в нацгвардии, Афганистане, Ираке, Гуантанамо и на Кубе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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