Недавно удостоенная титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева из Республики Чувашия успешно прошла в финал международного конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в Мексике. По словам генерального директора конкурса «Мисс Россия» Анастасии Беляк, россиянка вошла в топ-30 лучших участниц.
«Мы [попали] в топ-30», — сообщила Беляк в эфире телеканала TV Azteca. Гендиректор конкурса поддержала Алексееву, отметила, что она сцене девушка держится отлично и умеет обаять публику. «Будем болеть за Валентину и верить в ее успех!» — заявила она.
По словам Беляк, Алексеева — одна из самых молодых участниц на конкурсе. «По своему задору она может дать фору многим латинским девушкам», — заявила гендиректор конкурса «Мисс Россия».
Конкурс «Мисс Вселенная» проводится ежегодно. Он является одним из наиболее авторитетных международных конкурсов красоты. В предыдущий раз, на его 72-м этапе, который состоялся в Сальвадоре, принимала участие Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, носительница титула «Мисс Россия — 2023». Тогда титула «Мисс Вселенная» достался Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа. А вице-мисс стала представительница Таиланда Аннтония Порсильд.
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