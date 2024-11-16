16 ноября 2024

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева прошла в финал «Мисс Вселенная». Видео

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«Мисс Россия — 2024» попала в топ-30 участниц конкурса «Мисс Вселенная»
«Мисс Россия — 2024» попала в топ-30 участниц конкурса «Мисс Вселенная» Фото:

Недавно удостоенная титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева из Республики Чувашия успешно прошла в финал международного конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в Мексике. По словам генерального директора конкурса «Мисс Россия» Анастасии Беляк, россиянка вошла в топ-30 лучших участниц.

«Мы [попали] в топ-30», — сообщила Беляк в эфире телеканала TV Azteca. Гендиректор конкурса поддержала Алексееву, отметила, что она сцене девушка держится отлично и умеет обаять публику. «Будем болеть за Валентину и верить в ее успех!» — заявила она.

По словам Беляк, Алексеева — одна из самых молодых участниц на конкурсе. «По своему задору она может дать фору многим латинским девушкам», — заявила гендиректор конкурса «Мисс Россия».

Конкурс «Мисс Вселенная» проводится ежегодно. Он является одним из наиболее авторитетных международных конкурсов красоты. В предыдущий раз, на его 72-м этапе, который состоялся в Сальвадоре, принимала участие Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, носительница титула «Мисс Россия — 2023». Тогда титула «Мисс Вселенная» достался Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа. А вице-мисс стала представительница Таиланда Аннтония Порсильд.

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Недавно удостоенная титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева из Республики Чувашия успешно прошла в финал международного конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в Мексике. По словам генерального директора конкурса «Мисс Россия» Анастасии Беляк, россиянка вошла в топ-30 лучших участниц. «Мы [попали] в топ-30», — сообщила Беляк в эфире телеканала TV Azteca. Гендиректор конкурса поддержала Алексееву, отметила, что она сцене девушка держится отлично и умеет обаять публику. «Будем болеть за Валентину и верить в ее успех!» — заявила она. По словам Беляк, Алексеева — одна из самых молодых участниц на конкурсе. «По своему задору она может дать фору многим латинским девушкам», — заявила гендиректор конкурса «Мисс Россия». Конкурс «Мисс Вселенная» проводится ежегодно. Он является одним из наиболее авторитетных международных конкурсов красоты. В предыдущий раз, на его 72-м этапе, который состоялся в Сальвадоре, принимала участие Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, носительница титула «Мисс Россия — 2023». Тогда титула «Мисс Вселенная» достался Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа. А вице-мисс стала представительница Таиланда Аннтония Порсильд.
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