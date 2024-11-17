Дружественная России страна провалила конкурс «Мисс Вселенная — 2024»

«Мисс Беларусь 2023» не попала в финал конкурса «Мисс Вселенная»
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Качаловская обладательница титула «Мисс Беларусь 2023»
Качаловская обладательница титула «Мисс Беларусь 2023» Фото:

Представляющая Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная — 2024» Элеонора Качаловская не смогла выйти в финал соревнования. 73-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» проходит в Мехико, Мексика.

«Элеонора Качаловская не прошла в финал 73-го международного конкурса красоты „Мисс Вселенная“», — заявили в ходе конкурса красоты. Трансляцию мероприятия ведет мексиканский телеканал TV Azteca. Качаловская является обладательницей титула «Мисс Беларусь 2023» и первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Европа Континенталь 2023».

«Мисс Вселенная» — это ежегодный международный конкурс красоты. Он считается одним из самых престижных в мире и занимает почетное место в «Большой четверке» вместе с такими известными мероприятиями, как «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».

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Представляющая Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная — 2024» Элеонора Качаловская не смогла выйти в финал соревнования. 73-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» проходит в Мехико, Мексика. «Элеонора Качаловская не прошла в финал 73-го международного конкурса красоты „Мисс Вселенная“», — заявили в ходе конкурса красоты. Трансляцию мероприятия ведет мексиканский телеканал TV Azteca. Качаловская является обладательницей титула «Мисс Беларусь 2023» и первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Европа Континенталь 2023». «Мисс Вселенная» — это ежегодный международный конкурс красоты. Он считается одним из самых престижных в мире и занимает почетное место в «Большой четверке» вместе с такими известными мероприятиями, как «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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