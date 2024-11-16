16 ноября 2024

Неизвестные атаковали полицию коктейлями Молотова в Турции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нападение произошло в ночь на 17 ноября
Нападение произошло в ночь на 17 ноября Фото:

В Стамбуле (Турция) группа неизвестных забросала полицейских коктейлями Молотова и взрывчаткой. На улицах города слышны взрывы и стрельба, передают журналисты с места события.

«Нападение произошло в районе Багджылар. Люди в масках и черной одежде начали кидать в полицейских коктейли Молотова и самодельную взрывчатку. Местных жителей просят не выходить на улицу», — пишет telegram-канал Shot.

Преступников ищут при помощи вертолета, который кружит на Стамбулом. Часть района, где произошло нападение — перекрыта. Предположительно, за атакой стоит Рабочая партия Курдистана. На данный момент нет информации и погибших и травмированных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Стамбуле (Турция) группа неизвестных забросала полицейских коктейлями Молотова и взрывчаткой. На улицах города слышны взрывы и стрельба, передают журналисты с места события. «Нападение произошло в районе Багджылар. Люди в масках и черной одежде начали кидать в полицейских коктейли Молотова и самодельную взрывчатку. Местных жителей просят не выходить на улицу», — пишет telegram-канал Shot. Преступников ищут при помощи вертолета, который кружит на Стамбулом. Часть района, где произошло нападение — перекрыта. Предположительно, за атакой стоит Рабочая партия Курдистана. На данный момент нет информации и погибших и травмированных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...