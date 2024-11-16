В Стамбуле (Турция) группа неизвестных забросала полицейских коктейлями Молотова и взрывчаткой. На улицах города слышны взрывы и стрельба, передают журналисты с места события.
«Нападение произошло в районе Багджылар. Люди в масках и черной одежде начали кидать в полицейских коктейли Молотова и самодельную взрывчатку. Местных жителей просят не выходить на улицу», — пишет telegram-канал Shot.
Преступников ищут при помощи вертолета, который кружит на Стамбулом. Часть района, где произошло нападение — перекрыта. Предположительно, за атакой стоит Рабочая партия Курдистана. На данный момент нет информации и погибших и травмированных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.