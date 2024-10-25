Монастыринг — новый тренд зумеров: главные новости России и мира в подкасте URA.RU

Команда URA.RU публикует новый выпуск новостного дайджеста «По фактам»

25 октября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Главные новости России и мира — в новом дайджесте URA.RU Как отдыхает современная молодежь? Теперь девушки и юноши, которые хотят обрести душевный покой, отправляются в монастыри. На несколько недель они поселяются там, регулярно посещают церковные службы, а вместо денег платят за проживание усердной работой. Команда URA.RU выпустила новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые интересные новости со всего мира. Священники положительно отзываются о монастыринге и считают, что инициативу паломничества среди молодых людей нужно поддерживать. Такие поездки могут положительно повлиять на эмоциональное состояние отдыхающих из-за возможности побыть вне информационной среды. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео . Так вы будете в курсе всех актуальных новостей! Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как отдыхает современная молодежь? Теперь девушки и юноши, которые хотят обрести душевный покой, отправляются в монастыри. На несколько недель они поселяются там, регулярно посещают церковные службы, а вместо денег платят за проживание усердной работой. Команда URA.RU выпустила новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые интересные новости со всего мира. Священники положительно отзываются о монастыринге и считают, что инициативу паломничества среди молодых людей нужно поддерживать. Такие поездки могут положительно повлиять на эмоциональное состояние отдыхающих из-за возможности побыть вне информационной среды. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей!