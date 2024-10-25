Монастыринг — новый тренд зумеров: главные новости России и мира в подкасте URA.RU

Как отдыхает современная молодежь? Теперь девушки и юноши, которые хотят обрести душевный покой, отправляются в монастыри. На несколько недель они поселяются там, регулярно посещают церковные службы, а вместо денег платят за проживание усердной работой. Команда URA.RU выпустила новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые интересные новости со всего мира.
Священники положительно отзываются о монастыринге и считают, что инициативу паломничества среди молодых людей нужно поддерживать. Такие поездки могут положительно повлиять на эмоциональное состояние отдыхающих из-за возможности побыть вне информационной среды.
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