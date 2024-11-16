16 ноября 2024

Депутат Бундестага Гизи: Шольц звонил Путину из-за боязни мирного плана Трампа

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В ФРГ критикуют Шольца за звонок Путину
В ФРГ критикуют Шольца за звонок Путину Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину из-за страха перед мирным планом по Украине новоизбранного лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Бундестага Грегор Гизи.

«Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины», — написал политик у себя на странице в соцсети X.

Депутат также выразил мнение, что канцлеру следовало бы ранее предложить Москве мирные инициативы, чтобы избежать последствий для киевского режима. «Возможно, теперь уже поздно», — добавил он.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила о разговоре между Путиным и Шольцем, который стал первым с декабря 2022 года. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, прерванных представителями Киева, и выразил готовность возобновить их.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину из-за страха перед мирным планом по Украине новоизбранного лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Бундестага Грегор Гизи. «Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины», — написал политик у себя на странице в соцсети X. Депутат также выразил мнение, что канцлеру следовало бы ранее предложить Москве мирные инициативы, чтобы избежать последствий для киевского режима. «Возможно, теперь уже поздно», — добавил он. Пресс-служба Кремля ранее сообщила о разговоре между Путиным и Шольцем, который стал первым с декабря 2022 года. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, прерванных представителями Киева, и выразил готовность возобновить их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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