Депутат Бундестага Гизи: Шольц звонил Путину из-за боязни мирного плана Трампа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину из-за страха перед мирным планом по Украине новоизбранного лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Бундестага Грегор Гизи.
«Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины», — написал политик у себя на странице в соцсети X.
Депутат также выразил мнение, что канцлеру следовало бы ранее предложить Москве мирные инициативы, чтобы избежать последствий для киевского режима. «Возможно, теперь уже поздно», — добавил он.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила о разговоре между Путиным и Шольцем, который стал первым с декабря 2022 года. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, прерванных представителями Киева, и выразил готовность возобновить их.
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